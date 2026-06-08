Regina Songが、新曲「Dreamer’s Song」をリリースした。

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同楽曲は、R&Bのエッセンスを取り入れた繊細なバラード。失恋を経て再び誰かを愛することを学ぶ過程にある、儚くも美しい感情を描いている。夢見心地で親密な空気感をまとった同楽曲は、アーティストとしての新たなソウルフルな一面を示すとともに、2ndアルバム『everland』の感情豊かな世界を覗かせている。

同楽曲が描くのは、1度傷ついた心を再び開くことの脆さと勇気。過去の恋愛によって慎重になっていたレジーナは、新たな誰かとの出会いに思いがけず惹かれていく。その深い結びつきは、親密さへの恐れや過去の恋の記憶、そして再び同じように特別な愛が存在するかもしれないという可能性と向き合うことを彼女に迫る。深夜の空想や静かな癒やしの時間、そしてもう1度愛を信じ始める瞬間に寄り添う、理想的なサウンドトラックだ。

さらに、2ndアルバム『everland』のリリース日が6月26日に決定。自身が「永遠に生き続ける大切な記憶が集まったワンダーランド」と表現する同アルバムは、青春期から大人への成長をテーマにしたポップアルバム。若者が経験する高揚感や失恋、そしてその間に広がる曖昧な感情の領域を旅する作品となっている。愛と喪失を描くだけでなく、終わりの後に訪れる不確かさ、予期せぬ始まりへのときめき、そして「愛は本当に永遠だったのか」と問い続ける静かな痛みまでをも見つめている。

同アルバムは、海辺での刺激的な初デートから、永遠にそばにいると思っていた相手との別れを乗り越えようとする葛藤まで、青春、恋愛、そして自己発見へと続く感情のロードマップのように展開される。鮮やかな物語性と率直な感情表現に満ち、レジーナがこれまで以上に無防備な姿を見せながら、自身の心の複雑な内面を驚くほど鮮明に描き出している。

（文＝リアルサウンド編集部）