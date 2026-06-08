6日、映画『モブ子の恋』公開記念舞台あいさつが行われ、W主演の俳優、桜田ひより（23）と木戸大聖（29）らが登壇した。

【映像】桜田ひよりのノースリーブ姿＆意外すぎる能力

舞台あいさつでは、自分自身に「よく頑張った」と思った日常のエピソードについて問われた桜田は次のように語った。

桜田「作品（撮影）中にできた時間で自分のメンテナンスを入れるけれど、2つ以上のスケジュールが組み込まれるのがすごく苦手。ただ、どうしてもその日しか空いていなくて予定を3つくらい詰め込まないといけないときがあって、最後終わったときに『よく頑張った！』と思った」

司会者「『休みとは？』となりますよね」

また、本作のキーアイテムである「四つ葉のクローバー」にちなんだ話題では、桜田の意外な能力が明らかになった。

桜田「私、四つ葉のクローバーを探すのが得意」

風間太樹監督「クローバーがどういう状態に見えてるんでしたっけ？」

桜田「なんだっけ？」

風間太樹監督「『泣いている』と言っていたよ、この前」

桜田「泣いている？あ、『私を見つけてほしい』って泣いていると言ったんです。あ、嘘です（笑）。泣いているなんて声が聞こえるタイプではないけれど、不意に足元にあることが多いです。ぜひ小さな幸せを見つけたいなと思う方は、私まで」

（『ABEMA Morning』より）