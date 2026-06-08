“R-1王者”お見送り芸人しんいち、衝撃の年収と貯金額をぶっちゃけ 番組スタッフ思わず「笑いが止まらないじゃないですか」
『R-1グランプリ2022』優勝からうなぎ登り「ゆっくり年収が上がっていってます」
お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが、4日放送のABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（毎週木曜 後11：00）に出演。衝撃の年収と貯金額をぶっちゃけた。
【動画】タダでは転ばない…ノブコブ吉村のお金事情も暴露したお見送り芸人しんいち
自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に登場した。番組スタッフの直撃取材を受けた『R-1グランプリ2022』王者・しんいちは、優勝した2022年の年収について問われると「たぶん1000万円くらい。賞金500万円含めて。ゆっくり年収が上がっていってます」と告白。
続けて現在の年収について問われると「言うワケないやん」と渋りつつも、指で「3」を示し、年収が約3000万円に達していることを明かした。さらに笑いながら前月の月収が「280万円」であることも明かしたしんいちに、番組スタッフが思わず「笑いが止まらないじゃないですか」とツッコミを入れる場面も。
その後、スタジオに登場したしんいちは、MCの平成ノブシコブシ・吉村崇から貯金額を追及され、「あの時ロケで、スタッフさんに『ピー入れろ』って言ったんですよ。1個もピー入れてへんやん」と文句を言いつつも、「2000万円くらいですかね」と赤裸々にぶっちゃけ、リアルすぎる懐事情を暴露した。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と吉村が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが、4日放送のABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（毎週木曜 後11：00）に出演。衝撃の年収と貯金額をぶっちゃけた。
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自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に登場した。番組スタッフの直撃取材を受けた『R-1グランプリ2022』王者・しんいちは、優勝した2022年の年収について問われると「たぶん1000万円くらい。賞金500万円含めて。ゆっくり年収が上がっていってます」と告白。
その後、スタジオに登場したしんいちは、MCの平成ノブシコブシ・吉村崇から貯金額を追及され、「あの時ロケで、スタッフさんに『ピー入れろ』って言ったんですよ。1個もピー入れてへんやん」と文句を言いつつも、「2000万円くらいですかね」と赤裸々にぶっちゃけ、リアルすぎる懐事情を暴露した。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と吉村が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。