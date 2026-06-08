日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2840（-10.0 -0.35%）
ホンダ 1427（-17.5 -1.21%）
三菱ＵＦＪ 3192（-27 -0.84%）
みずほＦＧ 7631（-85 -1.10%）
三井住友ＦＧ 6188（-42 -0.67%）
東京海上 6927（-69 -0.99%）
ＮＴＴ 146（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2626（-25.5 -0.96%）
ソフトバンク 211（-0.7 -0.33%）
伊藤忠 1832（-41.5 -2.22%）
三菱商 4774（-85 -1.75%）
三井物 4938（-101 -2.00%）
武田 5002（+76 +1.54%）
第一三共 2454（-36 -1.45%）
信越化 7065（-285 -3.88%）
日立 5131（-169 -3.19%）
ソニーＧ 3509（-50 -1.40%）
三菱電 5823（-191 -3.18%）
ダイキン 23132（-568 -2.40%）
三菱重 3690（-100 -2.64%）
村田製 9234（-461 -4.76%）
東エレク 57376（-2074 -3.49%）
ＨＯＹＡ 25557（-783 -2.97%）
ＪＴ 5918（-55 -0.92%）
セブン＆アイ 1847（-16.5 -0.89%）
ファストリ 76978（-1722 -2.19%）
リクルート 10332（-263 -2.48%）
任天堂 7380（-144 -1.91%）
ソフトバンクＧ 6944（-482 -6.49%）
キーエンス（普通株） 79654（+1584 +2.03%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2840（-10.0 -0.35%）
ホンダ 1427（-17.5 -1.21%）
三菱ＵＦＪ 3192（-27 -0.84%）
みずほＦＧ 7631（-85 -1.10%）
三井住友ＦＧ 6188（-42 -0.67%）
東京海上 6927（-69 -0.99%）
ＮＴＴ 146（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2626（-25.5 -0.96%）
ソフトバンク 211（-0.7 -0.33%）
伊藤忠 1832（-41.5 -2.22%）
三菱商 4774（-85 -1.75%）
三井物 4938（-101 -2.00%）
武田 5002（+76 +1.54%）
第一三共 2454（-36 -1.45%）
信越化 7065（-285 -3.88%）
日立 5131（-169 -3.19%）
ソニーＧ 3509（-50 -1.40%）
三菱電 5823（-191 -3.18%）
ダイキン 23132（-568 -2.40%）
三菱重 3690（-100 -2.64%）
村田製 9234（-461 -4.76%）
東エレク 57376（-2074 -3.49%）
ＨＯＹＡ 25557（-783 -2.97%）
ＪＴ 5918（-55 -0.92%）
セブン＆アイ 1847（-16.5 -0.89%）
ファストリ 76978（-1722 -2.19%）
リクルート 10332（-263 -2.48%）
任天堂 7380（-144 -1.91%）
ソフトバンクＧ 6944（-482 -6.49%）
キーエンス（普通株） 79654（+1584 +2.03%）