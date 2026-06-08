日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2840（-10.0　-0.35%）
ホンダ　1427（-17.5　-1.21%）
三菱ＵＦＪ　3192（-27　-0.84%）
みずほＦＧ　7631（-85　-1.10%）
三井住友ＦＧ　6188（-42　-0.67%）
東京海上　6927（-69　-0.99%）
ＮＴＴ　146（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2626（-25.5　-0.96%）
ソフトバンク　211（-0.7　-0.33%）
伊藤忠　1832（-41.5　-2.22%）
三菱商　4774（-85　-1.75%）
三井物　4938（-101　-2.00%）
武田　5002（+76　+1.54%）
第一三共　2454（-36　-1.45%）
信越化　7065（-285　-3.88%）
日立　5131（-169　-3.19%）
ソニーＧ　3509（-50　-1.40%）
三菱電　5823（-191　-3.18%）
ダイキン　23132（-568　-2.40%）
三菱重　3690（-100　-2.64%）
村田製　9234（-461　-4.76%）
東エレク　57376（-2074　-3.49%）
ＨＯＹＡ　25557（-783　-2.97%）
ＪＴ　5918（-55　-0.92%）
セブン＆アイ　1847（-16.5　-0.89%）
ファストリ　76978（-1722　-2.19%）
リクルート　10332（-263　-2.48%）
任天堂　7380（-144　-1.91%）
ソフトバンクＧ　6944（-482　-6.49%）
キーエンス（普通株）　79654（+1584　+2.03%）