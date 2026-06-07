「夏の定番になってほしい」【ミスド】暑い日に飲みたいッ♡「新感覚フローズンドリンク」

何か飲みたい時には【ミスタードーナツ】へ寄りませんか？ 9月下旬までの期間限定で、贅沢感のあるドリンクが登場しています。公式サイトによればどちらも「新感覚フローズンドリンク」とのこと。今回はフルーツフレーバーの氷がベースになった、イチオシのメニューをご紹介します。

溶けはじめ頃に味わうのもおすすめ

飲み歩きやドライブのお供にも良さそうな「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー & グレープフルーツ」。公式サイトによると「シャリシャリ食感が特長」のマンゴー味の氷がベースになっており、南国らしい芳醇な味わいが楽しめそうです。

パールタピオカやゼリーが入った贅沢感！

「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー & グレープフルーツ」の中身にも注目。粒々としたパールタピオカのほか、マンゴーゼリーやグレープフルーツゼリーも加えた贅沢な仕上がり。まさに新感覚な味わいが楽しめそうです。ゼリーのつるんとした喉越しの良さも感じられるかも。鮮やかな色合いのドリンクが、気分まで上げてくれそうです。

酸味と甘みが楽しめそうなパイン味

@megumiko_maniaさんが「これ、夏の定番になってほしい」とコメントしたこちら。「シャリもぐフォンリービン パイン & ナタデココ」です。パイン味のシャリシャリ氷がベースになっており、パインのほどよい酸味と甘さを感じられそう。食後のデザートにもおすすめ。

飲み応えがありそうな仕上がり

「シャリもぐフォンリービン パイン & ナタデココ」の中には、角切りパイナップルとパインゼリー入り。ナタデココも加えており、食感のアクセントとして楽しめると同時に、しっかりと飲み応えも感じられそう。「シャリもぐヨンジーガムロ」との飲み比べも楽しんでみては？

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writer：S.Hoshino