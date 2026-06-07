FRUITS ZIPPERが、5月29日（金）に配信リリースした新曲「ぱわーオブらぶ」のミュージックビデオを公開した。また、同楽曲が7月15日（水）に発売される5thシングルCDの表題曲となることが発表された。

本楽曲は、人と人とのあいだで生まれる“パワーの循環”をテーマにした、愛とエネルギーがあふれるナンバー。今回解禁されたミュージックビデオでは、楽曲の雰囲気そのままに、元気いっぱいなメンバーたちが「POWER BANK」でパワーをチャージする様子が描かれる。

ミュージックビデオを観ている“あなた”が8人目のメンバーになったような近い視点で7人を感じられる作品となっており、さまざまな種目にチャレンジしてパワーを貯めていくメンバーを観ていると、自分のパワーがちょっと増えたような気持ちになる。歌詞に出てくる“わたしを見て君が元気になって その君を見てまたわたしが元気になる”というパワーの循環を感じて欲しい。

なお、FRUITS ZIPPERは現在、4周年記念アリーナツアー＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞を開催中。ツアーは折り返しに入っており、残りは愛知県、兵庫県、そして福岡県での千秋楽公演を控えている。

さらに、本楽曲が収録される5thシングルCD「ぱわーオブらぶ / タイトル未定」のリリースイベントも開催中だ。

＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞

4月24日（金）神奈川県 横浜アリーナ

4月25日（土）神奈川県 横浜アリーナ

5月2日（土）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月3日（日）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月5日（火・祝）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月6日（水・祝）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月19日（火）広島県 広島グリーンアリーナ

5月20日（水）広島県 広島グリーンアリーナ

5月30日（土）香川県 あなぶきアリーナ香川

5月31日（日）香川県 あなぶきアリーナ香川

6月6日（土）北海道 北海きたえーる

6月7日（日）北海道 北海きたえーる

6月24日（水）愛知県 IGアリーナ

6月25日（木）愛知県 IGアリーナ

7月3日（金）兵庫県 GLION ARENA KOBE

7月4日（土）兵庫県 GLION ARENA KOBE

7月14日（火）福岡県 マリンメッセ福岡A館

7月15日（水）福岡県 マリンメッセ福岡A館

詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/4th_arena_tour

5thシングルCD『ぱわーオブらぶ / タイトル未定』

発売日：2026年7月15日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/FZ_5thsingle_CD

初回限定盤：3,300円

FRUITS ZIPPER盤：1,800円

通常盤：1,200円 【予約者優先 先着オリジナル特典】

■Amazon.co.jp

初回限定盤／FRUITS ZIPPER盤／通常盤：メガジャケ(各形態JK写絵柄)

■タワーレコード全店（オンライン含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「松本 かれん デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「松本 かれん 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「櫻井 優衣 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「櫻井 優衣 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■ネオウィング

初回限定盤：「早瀬 ノエル デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「早瀬 ノエル 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■楽天ブックス

初回限定盤：「月足 天音 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「月足 天音 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■セブンネットショッピング

初回限定盤：「仲川 瑠夏 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「仲川 瑠夏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

初回限定盤：「鎮西 寿々歌 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「鎮西 寿々歌 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■Sony Music Shop

初回限定盤：「真中 まな デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「真中 まな 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■応援店共通特典

初回限定盤：「集合A写 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

※対象店舗は追って告知いたします。

リリースイベント

6/1（月）【兵庫県】阪急西宮ガーデンズ本館4Fスカイガーデン・ 木の葉のステージ（メンバー : 鎮西寿々歌、真中まな）

6/1（月）【神奈川県】ららぽーと横浜 セントラルガーデンKiLaLa（メンバー : 早瀬ノエル）

6/1（月）【オンライン】オンラインリリースイベント（メンバー : 櫻井優衣）