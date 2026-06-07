「いい身体」おばたのお兄さん、38歳の誕生日を報告！ 裸足で激走する姿に「腹筋バキバキやないか！」
お笑いタレントのおばたのお兄さんさんは6月5日、自身のInstagramを更新。38歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
【写真】おばたのお兄さん、38歳の誕生日を報告！
おばたのお兄さんは「もっとおもしろい芸人になり、もっと脚が速くなり、もっともっといい親父になれるように精進していきますので、38歳のおばたも応援よろしくお願いしまーきのっ！」と続けました。
コメントでは「お誕生日おめでとうーーー」「カッコいい」「一生推しです！！」「まだまだ若い！！」「腹筋バキバキやないか！」「いい身体」となどの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】おばたのお兄さん、38歳の誕生日を報告！
「腹筋バキバキやないか！」おばたのお兄さんは「本日6月5日で38歳になりました！ 国民的人気アニメのあの方と同い年です！ バースデイクイズです！」とつづり、3枚の写真を投稿。人気アニメ『名探偵コナン』の38歳のキャラクター・毛利小五郎のものまね姿や裸足で走る圧巻の腹筋が際立つ姿を披露しています。
コメントでは「お誕生日おめでとうーーー」「カッコいい」「一生推しです！！」「まだまだ若い！！」「腹筋バキバキやないか！」「いい身体」となどの声が寄せられています。
「その腹筋はAI？？」2月3日の投稿では、妻でフジテレビアナウンサーの山崎夕貴さん（※崎はたつさき）と息子との3人で、節分にちなんだ鬼のコスプレ姿を披露しています。虎柄のパンツ姿のおばたのお兄さんにファンからは「その腹筋はAI？？」「腹筋凄いですね」「引き締まってるな」「最後の写真、セクシー」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)