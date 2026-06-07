哺乳瓶を前にジタバタと大はしゃぎする猫ちゃんと、お父さんとの愛おしすぎるやり取りが反響を呼んでいます。

話題の動画の再生回数は4万1000回を超え「たくさん飲んですくすく大きくなってください」「お父様とチャタロウ君の毎日に癒されてます」「飲んでる時のお耳ピクピクがたまんねぇです」といったコメントが集まっています。

【動画：早くミルクが飲みたい子猫→お父さんが哺乳瓶で飲ませてあげると…『ほっこりするやり取り』】

ミルクにジタバタ！

Instagramアカウント「保護猫チャタロウ ×高齢父 の暮らし」に投稿されたのは、ミルクを飲む子猫の姿です。早くミルクが飲みたくてジタバタしている子猫の「チャタロウ」くん。

投稿者さんのお父さんが哺乳瓶でミルクを飲ませてあげたいのに、チャタロウくんの口がなかなか見つからなかったといいます。

無事にミルクを飲むことができたチャタロウくん。ミルクを飲み込む度に動く小さなお耳が可愛すぎます。お父さんに「ゆっくり飲んで」と話しかけられ、幸せそうにミルクを飲んでいたそうです。

出会いとお世話の日々

チャタロウくんは元保護猫で、体重が100gという小ささのときに投稿者さんのおうちに迎えられたそうです。

それ以来、お父さんがずっとお世話を続けているのだそう。まだ目が開かない頃からミルクを飲ませたり、おしりをトントンして排泄させてあげたりしてきたといいます。

元気いっぱい

今回の投稿で、哺乳瓶から上手にミルクを飲む姿を見せてくれたチャタロウくん。しかし、飲む勢いがよすぎて、口元でブクブク泡ができていたこともあったといいます。

お父さんを心配させてしまうほど、元気いっぱいにミルクを飲むチャタロウくん。これからの成長が楽しみですね。

投稿には「沢山飲んで大きくなるんだぞーってお口の周りミルクだらけ」「疲れたり辛い時もニャンズに癒され元気もらえます」「ゴクゴクと一緒にお耳がピクピク動くのが凄く可愛い」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「保護猫チャタロウ ×高齢父 の暮らし」では、お父さんにお世話されるチャタロウくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「保護猫チャタロウ ×高齢父 の暮らし」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。