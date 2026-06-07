人気レースクイーンの根岸しおり（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。“公団ちゃん”コスチューム姿を披露した。

「おはしお！！富士24時間決勝レース！11号車 公団ちゃんへの応援よろしくお願いします！」と、静岡・富士スピードウェイで開催中のスーパー耐久第3戦・富士24時間レースに参戦している「SAKAE MOTORSPORTS」のレースアンバサダー・コスチューム姿の写真をアップ。

ハッシュタグで「S耐」「公団ちゃん」「モータースポーツ」と添えた。

「SAKAE MOTORSPORTS」11号車は、旧日本道路公団（現・NEXCO）のパトロールカーのような黄色い車体に紅白のバンパーというデザインで、“公団ちゃん”の愛称で親しまれている。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い」「おはしお！かわいい！」「イエロー かわいい大好き」「コスチュームかわいい」「キレイ」「めっちゃ良い！」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」などで活動。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞した。

愛称は「ねぎしお」。埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。