『10回切って倒れない木はない』第9話 ミンソクを救おうとする拓人が予期せぬ行動に出る
志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第9話が7日に放送。ミンソク（志尊）を救おうとする拓人（京本大我）が予期せぬ行動に出る。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第9話 ミンソク（志尊淳）、意識不明の重体に
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
■第9話あらすじ
幸せをつかみかけたミンソクに、命の危機が迫る。理想のホテルの実現を夢見るミンソクは、自分を韓国から追い出した養兄･ヒスン（キム・ドワン）との確執を解消。ヒスンは今までミンソクを見捨てたフリをしながら、ミンソクにかけられていた横領の疑いを晴らすために証拠集めをしていたのだった。
これからは兄弟で一緒にファングムホテルグループを守っていきたいというヒスンの思いを受け止めたミンソクは、ようやく自分の居場所を取り戻し、約束通り、離れていた恋人・桃子を迎えに行くが…。
その矢先、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）が暴走！溺愛する息子のヒスンが裏でミンソクのために動いていた事実を知り、憎しみを募らせ、ナイフでミンソクを刺してしまう。
意識不明の重体で山城記念病院に運ばれたミンソクは、肝臓を大きく損傷し、一刻を争う危険な状態に。激しく動揺する桃子は、幼なじみの拓人に泣きすがるが…。ミンソクを救おうとする拓人が、予期せぬ行動に出る。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて毎週日曜22時30分放送。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第9話 ミンソク（志尊淳）、意識不明の重体に
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
■第9話あらすじ
これからは兄弟で一緒にファングムホテルグループを守っていきたいというヒスンの思いを受け止めたミンソクは、ようやく自分の居場所を取り戻し、約束通り、離れていた恋人・桃子を迎えに行くが…。
その矢先、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）が暴走！溺愛する息子のヒスンが裏でミンソクのために動いていた事実を知り、憎しみを募らせ、ナイフでミンソクを刺してしまう。
意識不明の重体で山城記念病院に運ばれたミンソクは、肝臓を大きく損傷し、一刻を争う危険な状態に。激しく動揺する桃子は、幼なじみの拓人に泣きすがるが…。ミンソクを救おうとする拓人が、予期せぬ行動に出る。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて毎週日曜22時30分放送。