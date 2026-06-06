2026年6月6日に舞洲スポーツアイランド 空の広場にて「OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS ＆ DRONES」が開催されます！

大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」が登場する特別ドローン演出も実施。

昨年多くの来場者が熱狂した大阪・関西万博の記憶が残るエリアを舞台に、花火1万発とドローン延べ2000機による圧倒的な没入型エンターテインメントが夜空に展開します。

OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS ＆ DRONES

開催日時：2026年6月6日(土) OPEN 13:00 / START 19:00（予定）

会場：舞洲スポーツアイランド 空の広場（大阪市此花区）

内容：音楽連動型花火10,000発、ドローン2,000機(※延べ)によるショー

主催：OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会

公式サイト：https://skylumina.jp/

※雨天決行・荒天中止

このイベントの会場となる舞洲スポーツアイランドは、大阪・関西万博の開催地である夢洲に隣接するベイエリアに位置します。

万博開催期間中に多くの人が行き交った大阪ベイエリアの空気感を感じられる最高のロケーション。

会場からは夢洲方面を望むことができ、万博の記憶を思い出しながら特別な時間を楽しむことができます。

ミャクミャク特別ドローン演出

延べ2000機のドローンが夜空を舞うドローンショーが実施されます。

ショーの中では、大阪・関西万博公式キャラクターであるミャクミャクを描く特別演出を披露。

巨大な夜空空間に浮かび上がるミャクミャクの姿は、このイベントならではの貴重な見どころとなっています。

さらに音楽連動型花火10000発との美しいシンクロ演出も展開。

これまでにない圧倒的なスケール感と、贅沢な没入体験を満喫することができます。

万博の記憶とともに多くの人に愛されているミャクミャクを、大規模な演出として楽しめる特別な機会。

もう一度ミャクミャクに会いたいという想いや、万博の思い出を振り返りたいという気持ちに寄り添う一夜を提供します。

観覧チケット ＆ 交通アクセス情報

イベント当日は周辺道路や公共交通機関の激しい混雑が予想されます。

スムーズな来場のために、観覧チケットと交通チケットの2種類を事前に確保することが推奨されています。

【チケット料金（税込）】

・VIPソファシート（最大5名）：250,000円

・VIPソファシート（最大10名）：500,000円

・VIPシート（2名〜）：57,000円

・カメラマンシート（1名）：18,000円

・プラチナ指定席（1名）：20,000円

・SS指定席（1名）：12,000円

・S指定席 大人（1名）：9,900円

S指定席 子ども（1名）：6,600円

・車いす席（SS指定席 付添者1名付）：24,000円

車いす席（S指定席 付添者1名付）：19,800円

・A自由席 大人（1名）：8,800円

A自由席 子ども（1名）：6,600円

※各チケット販売サイトにより取り扱い券種が異なる場合があります。

【主要プレイガイド】

チケットぴあ、tabiwaトラベル、イープラス、ファミリーマート、ローソンチケット

【旅行予約・レジャーサイト】

アソビュー！、じゃらん、楽天トラベル、KKday

【交通チケット】

販売開始日：2026年5月16日(土)より発売中

内容：主要エリア発着のアクセスチケット

来場者の利便性向上を目的とした交通チケットが用意されています。

主要駅から会場近くまで移動できるアクセスチケットとなっており、移動の不安を軽減して快適にイベントを楽しむことができます。

数量限定の販売となるため、早めの確認が必要です。

会場マップと交通に関するお願い

会場内にはFOOD AREAも設置され、各指定席や自由席の配置、一般ゲートおよびVIP専用ゲートが設けられています。

VIPエリア、VIPソファシート、VIPシート、カメラマンシートには専用駐車場が用意されており、プライオリティパスがチケットに含まれます。

プライオリティパス対象者は、専用駐車場や各バス利用時に観覧席チケットを提示することで、乗車優先レーンよりスムーズに乗車可能です。

プラチナ指定席には専用駐車場は無く、シャトルバス、アクセスバス、パーク＆ライドが別途確保により利用可能となります。

SS指定席、S指定席、車いす席、A自由席は歩く〜ポン対象となり、シャトルバスやアクセスバスの別途確保が必要です。

当日は公共交通機関の増便や臨時便の運行予定はありません。

一部の対象チケット所持者を除き会場周辺に専用駐車場はないため、別途シャトルバスまたはアクセスバスを利用する必要があります。

17時以降はさらなる混雑が予想され、開演時間に間に合わない可能性があるため、時間に十分な余裕を持った来場が呼びかけられています。

公式SNSアカウント開設

イベントをより楽しむための情報をお届けする公式SNSアカウントが開設されました。

追加の演出情報や、チケット販売に関する詳細、当日の交通情報などが随時更新されます。

公式Instagram：＠osaka_skylumina

公式X：＠osaka_skylumina

舞洲の夜空を舞台に、万博の熱気とレガシーを次世代へ引き継ぐ挑戦的なプロジェクト。

花火1万発と2000機のドローン、そして夜空に輝くミャクミャクが織りなす圧倒的なエンターテインメントは、特別な夏の思い出を刻みます。

OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS ＆ DRONESの紹介でした。

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