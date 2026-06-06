報われない恋ばかり…。尽くしすぎる女性の残念な恋愛パターン
好きな人ができると、つい相手を優先してしまう。頼まれていないのに頑張ったり、無理をして合わせたり。そんな“尽くす恋愛”を繰り返す女性には、共通する残念なパターンがあります。
“頼まれる前”に動いてしまう
相手が困りそうなことを先回りしてやっていませんか？お店選びや予約、スケジュール調整まで全部引き受けると、相手は受け取る側になりやすくなります。尽くしすぎる女性は、“手伝う”より“代わりにやる”ことが増えていくのです。
“自分の希望”を後回しにしている
本当は行きたい場所があるのに、相手の顔色を窺って「何でもいいよ」と言っていませんか？合わせることが増えるほど、自分の気持ちは見えにくくなるもの。恋愛は相手に尽くすだけではなく、自分の希望も伝えてこそバランスが取れます。
“期待していないフリ”をしている
「見返りなんて求めてない」と思いながら、心のどこかで期待していませんか？尽くしすぎる女性ほど、我慢を溜め込みやすいところも。そして期待した反応が返ってこなかった時に、大きく傷ついてしまいます。
報われない恋愛を繰り返す原因は、先回りする、合わせ続ける、期待を抱え込むの積み重ね。これが恋愛のバランスを崩していくのです。相手のために頑張ることと、自分を後回しにすることは別。その違いに気づくことが、残念な恋愛パターンから抜け出す第一歩になります。 ※画像は生成AIで作成しています
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