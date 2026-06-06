初夏限定♡東京ミルクチーズ工場×メロンのご褒美スイーツが登場

東京ミルクチーズ工場から、初夏にぴったりな期間限定スイーツ「ミルクチーズケーキメロン」が登場♡2026年6月1日（月）から6月30日（火）まで、海老名SA限定で販売されています。北海道製マスカルポーネと静岡県産クラウンメロンを使用した贅沢な味わいは、この季節だけのお楽しみ。ミルクとチーズ、メロンが織りなす特別なハーモニーを堪能できる注目商品をご紹介します♪

初夏限定のメロンチーズケーキ

ミルクチーズケーキメロン

価格：2,592円(税込)

今回発売された「ミルクチーズケーキメロン」は、6月1日の「牛乳の日」に合わせて登場した期間限定商品です。

クリームを使用したミルク風味豊かな「ムースフロマージュ」と、北海道製マスカルポーネと静岡県産クラウンメロンを使用した「メロンフロマージュ」を贅沢に2層仕立てに。

さらにクレープ生地でやさしく包み込み、上品な味わいに仕上げています。濃厚なミルクのコクと爽やかなメロンの香りが広がる、初夏らしいチーズケーキです♡

販売期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火）

※なくなり次第終了 ※冷凍商品 ※1回のご購入で5点まで

SHOGUN BURGERで味わう贅沢かにバーガー♡期間限定コラボをチェック

食べ比べも楽しめる限定セット

ミルクチーズケーキ食べ比べセット

価格：4,752円(税込)

6月限定で販売される「ミルクチーズケーキ食べ比べセット」にも注目です。

海老名SA限定の「ミルクチーズケーキメロン」と、東京ミルクチーズ工場の定番人気商品「ミルクチーズケーキ」を一度に楽しめる特別なセット。

手土産やホームパーティー、お祝いの席にもおすすめです。

※冷凍商品 ※1回のご購入で5点まで

ミルクチーズケーキ

価格：2,160円(税込)

フランス製と北海道製の2種類のチーズに、北海道製生クリームと厳選したミルクをブレンドした、ブランドの原点ともいえる人気商品です。

※冷凍商品

人気のクッキーギフトもチェック

ソルト＆カマンベールクッキー

価格 9枚入：1,296円(税込)/18枚入：2,592円(税込)

北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使用した生地に、カマンベールチーズのチョコをサンドした人気商品。

※チョコレートコーチングを使用（チーズ中カマンベール73％使用）

蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー

価格 9枚入：1,296円(税込)

スペイン産ローズマリー蜂蜜入りの生地に、ゴルゴンゾーラチーズのチョコレートプレートをサンドしています。

※チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60％以上使用

クッキー詰合せ18枚入

価格：2,592円(税込)

内容：ソルト＆カマンベールクッキー×9枚/蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー×9枚

今だけ出会えるメロンの美味しさ♡

東京ミルクチーズ工場の「ミルクチーズケーキメロン」は、厳選ミルクと静岡県産クラウンメロンを組み合わせた、この季節だけの特別なスイーツ。

2026年6月30日（火）までの期間限定販売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

定番のミルクチーズケーキや人気クッキーとあわせて、東京ミルクチーズ工場ならではの贅沢な味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。