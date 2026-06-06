2026年6月6日放送の「ぶらり途中下車の旅」は青梅線の旅。

旅人は、小島奈津子。

青梅線

立川駅から、金剛寺の秋まで青い梅の実や雪女伝説で有名な青梅駅を通り、奥多摩湖や温泉地も多くある奥多摩駅までの全長37.2kmを全25駅で結びます。都心から1時間ほどで現れる豊かな自然は多くの人を魅了し、行楽シーズンには多くの観光客で賑わいます。

今週の旅人：小島奈津子

1968年7月26日生まれ。埼玉県出身。法政大学在学時には「自主マスコミ講座」に所属。

大学卒業後、1992年フジテレビ入社。現在はフリーアナウンサー。「なっちゃん」の愛称で、お茶の間の人気者に。バラエティー番組などのMCでも活躍中です！

おじゃましたところ 奥多摩駅 香りの道・登計トレイル 御嶽駅 MITAKE Deck Cafe Bitte 日向和田駅 ショールーム「鹿皮紙と無花果」 青梅駅 ぎゃらりーはこ哉 福生駅 イタリア亭 Rione MITAKE Deck Cafe Bitteショールーム「鹿皮紙と無花果」ぎゃらりーはこ哉イタリア亭 Rione

全長約1.3kmの日本初「森林セラピー専用遊歩道」。ウッドチップが敷き詰められたふかふかの道を踏みしめるごとにヒノキなどの芳香に癒されながら奥多摩の自然散策を楽しめます。ちなみに「登計」とは奥多摩町の地名です。

【最寄駅】JR青梅線「奥多摩駅」より徒歩20分

【所番地】（一般財団法人 おくたま地域振興財団）

東京都西多摩郡奥多摩町氷川215番地6 奥多摩町役場 地下2階フロア

【電話番号】0428-83-8855

【ホームページ】https://www.okutama-therapy.com/therapy/

MITAKE Deck Cafe Bitte（御嶽駅）

眼下に多摩川の清流を望むオープンデッキのカフェ。御岳渓谷のせせらぎをBGMにオーナーご夫妻がミュンヘン駐在時代に覚えたという本場仕込みのドイツ料理が楽しめます。

【最寄駅】JR青梅線「御嶽駅」より徒歩15分

【所番地】東京都青梅市御岳本町126-1

【営業時間】

＜土日月＞11:00〜17:00

＜ 金 ＞13:00〜19:00

【定休日】火・水・木・雨の日（※冬眠期間1月〜2月）

【電話番号】080-4932-0517

【ホームページ】https://sites.google.com/view/mitakedeckcafebitte/home

【Instagram】https://www.instagram.com/mitake_deck_cafe_bitte

「鹿皮紙プロジェクト」のショールーム。主にヨーロッパで伝わる「羊皮紙づくり」の技術を応用して、およそ8年に及ぶ試行錯誤の末に開発した新たな素材「鹿皮紙」。現在も照明用や楽器用など様々な用途に向けた素材の開発に取り組んでいます。

【最寄駅】JR青梅線「日向和田駅」より徒歩3分

【電話番号】0425-77-2263

【営業時間】10:00〜16:00

※オープン日は月ごとにより変わります。詳しくは公式HP・Instagram・Xをご覧ください。

【ホームページ】https://shikahishi.shujiworks.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/shikahishi_japan_parchment

【X】https://x.com/shujiworks

【備考】

ショールームはご予約制です。住所はご予約時に通知されます。

予約はInstagramの予約フォームからできます。

青梅の伝統工芸「青梅夜具地」の歴史をいまに伝えるギャラリー。処分されそうになっていた織物を集め、オリジナルの小物などにアップサイクル。青梅の文化が眠ることなく受け継がれています。

【最寄駅】JR青梅線「青梅駅」より徒歩5分

【所番地】東京都青梅市住江町7

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】月・火・その他不定休（※詳しくは公式Instagramをご覧ください）

【ホームページ】https://www.omeyaguji.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/gallery_hakoya

イタリア亭 Rione（福生駅）

2020年4月にオープンした一軒家風イタリアン。名物はオーナーシェフが「この店でしか味わえない体験をしてほしい」との想いを込めて開発した「焼きリゾット」。パリッとした食感のあとに、しっとり豊かなコクが追いかけてくる新食感です。

【最寄駅】JR青梅線「福生駅」より徒歩8分

【所番地】東京都福生市武蔵野台1-5-37

【電話番号】042-513-4714

【営業時間】

＜ランチ＞11:30〜14:30（L.O.13:45）

＜ディナー＞17:00〜22:00（L.O.20:45）

【定休日】火

【ホームページ】https://italiateirione.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/rione0401