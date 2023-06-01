【経済指標】

【米国】

＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（5月）21:30

結果 17.2万人

予想 8.8万人 前回 17.9万人（11.5万人から修正）



＊失業率（5月）

結果 4.3％

予想 4.3％ 前回 4.3％



＊平均時給（5月）

結果 0.3％

予想 0.3％ 前回 0.2％（前月比）

結果 3.4％

予想 3.4％ 前回 3.6％（前年比）



【カナダ】

＊雇用者数増減（5月）21:30

結果 8.78万人

予想 1.00万人 前回 -1.77万人（前月比)



＊失業率

結果 6.6%

予想 6.9% 前回 6.9%



【発言・ニュース】

＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・ＦＲＢはインフレ動向を見極め措置を講じる前に様子を見るべき。

・ＦＲＢは利上げすべきではない。利下げの余地がある。

・ＦＲＢは対応が遅れており、利下げの余地は十分にある。



＊ハマック・クリーブランド連銀総裁

・近いうちに金利の調整が適切となる可能性。

・確実性を踏まえ、現時点では据え置きが妥当。

・米雇用統計は労働市場の概ね均衡を裏付け。



＊ベイリー英中銀総裁

・英国にとっての重要課題は経済成長。

・ＡＩについては過去の実例が示すように、イノベーションが成長に影響を与えるには時間がかかる。

・あらゆる分野でＡＩを活用するには恐らく十分なリソースがない。

・ブレグジットが市場規模を縮小させた。

・非常に大きな政治勢力の中枢が中銀の独立性を支持。

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