ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（5月）21:30
結果 17.2万人
予想 8.8万人 前回 17.9万人（11.5万人から修正）
＊失業率（5月）
結果 4.3％
予想 4.3％ 前回 4.3％
＊平均時給（5月）
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.2％（前月比）
結果 3.4％
予想 3.4％ 前回 3.6％（前年比）
【カナダ】
＊雇用者数増減（5月）21:30
結果 8.78万人
予想 1.00万人 前回 -1.77万人（前月比)
＊失業率
結果 6.6%
予想 6.9% 前回 6.9%
【発言・ニュース】
＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
・ＦＲＢはインフレ動向を見極め措置を講じる前に様子を見るべき。
・ＦＲＢは利上げすべきではない。利下げの余地がある。
・ＦＲＢは対応が遅れており、利下げの余地は十分にある。
＊ハマック・クリーブランド連銀総裁
・近いうちに金利の調整が適切となる可能性。
・確実性を踏まえ、現時点では据え置きが妥当。
・米雇用統計は労働市場の概ね均衡を裏付け。
＊ベイリー英中銀総裁
・英国にとっての重要課題は経済成長。
・ＡＩについては過去の実例が示すように、イノベーションが成長に影響を与えるには時間がかかる。
・あらゆる分野でＡＩを活用するには恐らく十分なリソースがない。
・ブレグジットが市場規模を縮小させた。
・非常に大きな政治勢力の中枢が中銀の独立性を支持。
【米国】
＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（5月）21:30
結果 17.2万人
予想 8.8万人 前回 17.9万人（11.5万人から修正）
＊失業率（5月）
結果 4.3％
予想 4.3％ 前回 4.3％
＊平均時給（5月）
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.2％（前月比）
結果 3.4％
予想 3.4％ 前回 3.6％（前年比）
【カナダ】
＊雇用者数増減（5月）21:30
結果 8.78万人
予想 1.00万人 前回 -1.77万人（前月比)
＊失業率
結果 6.6%
予想 6.9% 前回 6.9%
【発言・ニュース】
＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
・ＦＲＢはインフレ動向を見極め措置を講じる前に様子を見るべき。
・ＦＲＢは利上げすべきではない。利下げの余地がある。
・ＦＲＢは対応が遅れており、利下げの余地は十分にある。
＊ハマック・クリーブランド連銀総裁
・近いうちに金利の調整が適切となる可能性。
・確実性を踏まえ、現時点では据え置きが妥当。
・米雇用統計は労働市場の概ね均衡を裏付け。
＊ベイリー英中銀総裁
・英国にとっての重要課題は経済成長。
・ＡＩについては過去の実例が示すように、イノベーションが成長に影響を与えるには時間がかかる。
・あらゆる分野でＡＩを活用するには恐らく十分なリソースがない。
・ブレグジットが市場規模を縮小させた。
・非常に大きな政治勢力の中枢が中銀の独立性を支持。