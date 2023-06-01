【経済指標】
【米国】
＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（5月）21:30
結果　17.2万人
予想　8.8万人　前回　17.9万人（11.5万人から修正）

＊失業率（5月）
結果　4.3％
予想　4.3％　前回　4.3％

＊平均時給（5月）
結果　0.3％
予想　0.3％　前回　0.2％（前月比）
結果　3.4％
予想　3.4％　前回　3.6％（前年比）

【カナダ】
＊雇用者数増減（5月）21:30
結果　8.78万人
予想　1.00万人　前回　-1.77万人（前月比)

＊失業率
結果　6.6%
予想　6.9%　前回　6.9%

【発言・ニュース】
＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
・ＦＲＢはインフレ動向を見極め措置を講じる前に様子を見るべき。
・ＦＲＢは利上げすべきではない。利下げの余地がある。
・ＦＲＢは対応が遅れており、利下げの余地は十分にある。

＊ハマック・クリーブランド連銀総裁
・近いうちに金利の調整が適切となる可能性。
・確実性を踏まえ、現時点では据え置きが妥当。
・米雇用統計は労働市場の概ね均衡を裏付け。

＊ベイリー英中銀総裁
・英国にとっての重要課題は経済成長。
・ＡＩについては過去の実例が示すように、イノベーションが成長に影響を与えるには時間がかかる。
・あらゆる分野でＡＩを活用するには恐らく十分なリソースがない。
・ブレグジットが市場規模を縮小させた。
・非常に大きな政治勢力の中枢が中銀の独立性を支持。