ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１６０．２０円付近での推移となっている。きょうの為替市場は５月の米雇用統計を受けてドル高が強まっており、ドル円も一時１６０．３５円付近まで上昇した。途中に突如売りが出て１５９．７５円まで急速に下げたものの、直ぐに１６０円台に戻す展開も見られていた。介入かどうかは不明。



米雇用統計は非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が１７．２万人増と予想を大きく上回り、前回分も上方修正された。３、４月に続く労働市場の基調の強さが証明され、２月の落ち込みからの持ち直しが一時的ではないことが示されている。失業率も４．３％と低水準を維持し、ＦＲＢのタカ派姿勢を正当化する内容ではあった。



米国債利回りも急上昇し、短期金融市場では年内のＦＲＢの利上げ確率を完全に織り込んでいる。



米雇用統計を受けて米株式市場に大きく調整売りが強まり、原油相場も９０ドルを一時割り込む中、ドル円は１６０円台での推移となっている。来週以降、日本の当局が再び介入を本格化させるか注目される。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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