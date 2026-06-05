第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）に出走するステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）。エプソムＣ２着から挑む同馬を６つのポイントからチェックする。

【戦歴】

２４年桜花賞馬。それ以降、勝ち星がなく２５年は掲示板を外す結果が続いていたが、前走のエプソムＣ・Ｇ３でタイム差なし２着と好走し、久しぶりに存在感を見せた。

国枝栄厩舎の定年解散に伴い、宮田厩舎に転厩して２戦目となったエプソムＣは、勝ち馬から鼻差の２着。宮田調教師は復調の兆しを見せた理由をこう分析する。「以前は体を硬くして力任せに走っているところもありました。（現在は）しっかりトップラインを柔らかく使って伸び縮みができており、これがレースにつながればという感触はありました」。常歩（なみあし）の質も上がり、転厩初戦となった中山牝馬Ｓと比較しても状態は良化の一途をたどっている。

復調の兆しを見せた２４年の桜花賞馬について指揮官は、「勝てなかったのが悔しかったけど、復活を印象づけるような走りができたのは嬉しかった」と手応えをつかんでいる。「期待半分、不安半分」と語っていた前走よりも上昇気配をうかがわせる今回で、完全復活を目指す。

【仕上がり】

前走後は短期放牧を挟んで５月２２日に美浦トレセンに帰厩。同２８日の１週前追い切りはＷコースでの単走馬なりだったが５ハロン６６秒２―１１秒１の好時計を楽々とマークした。宮田調教師も「転厩して３戦目で取り組んできたことが身になって、バランスを保ったなかで最後はしっかりと首を使ってフィニッシュできていた。本当に素晴らしい動きでした」と納得の表情だった。

３日の追い切りでは、最終追い切りも台風の影響で重くなった馬場をものともせず、スピード感あふれる走りで美浦・Ｗコースをさっそうと駆け抜けた。「ひょっとすると、さらに良くなっているのではと言うぐらい、体の張りや毛づやも上向いている印象があります」。宮田調教師は満足げにうなずいた。

【上積み】

今回が転厩３戦目。トレーナーが地道に取り組んできた調整が動きに表れてきた。「エピファネイア産駒の牝馬は競馬の回数を重ねるにつれて気持ちが先行しがち。結果的に体を硬くしてエネルギー効率、走りの効率が悪くなっているイメージがあるので、余計な力みをとるところを主眼に置いて調教を組み立てました」。その結果、準備運動、キャンターの段階からメリハリの利いたオンオフのある動きができるようになった。

【精神面】

一度、調子を崩した牝馬は立て直すのが難しいのか、という共同会見での質問に対し宮田調教師は「より牝馬は繊細というか。競馬を重ねるにつれて、必要以上に競馬に向けて構えすぎてしまう。結局それが普段の調教の中でも必要以上の力みであったり、馬自身の体が硬くなってしまう。メンタルが起因として、原因となってしまうと考えていますので。まずはそこを解きほぐすというか。体も心もほぐしていくイメージというのは常々持っていますね」と回答した。

【レース傾向】

過去１０年間で牝馬は３勝、２着５回。紅一点のＧ１馬の鮮やかな復活Ｖがあっても不思議はない。

【鞍上・枠順】

初コンビを組む豪州の名手ダミアン・レーン騎手と、３枠６番から２年２か月ぶりのＧ１制覇を目指す。宮田師はレーン騎手に「乗ってもらえるのは心強い」と期待。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。