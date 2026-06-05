敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ、ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に臨む。大谷翔平投手は前日の試合に先発し、6回無失点の好投を披露。この試合では休養のためスタメンから外れ、ベンチスタートに。試合前、デーブ・ロバーツ監督から明かされた最新情報に安堵が広がった。

大谷は前日の同カードで「1番・投手兼DH」で先発出場。6回2安打無失点、6奪三振で7-0の勝利に貢献し、6勝目を挙げた。打っても4打数3安打2四球と大活躍だった。ただ試合中、右手の指を気にするような仕草が何度か中継映像に映され、ファンからは不安の声が広がっていた。

指の状況について、ロバーツ監督が言及。米紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者が試合開始から約2時間前にXで内容を綴り「ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、ショウヘイ・オオタニが利き手の中指に小さなマメができていると認めた。昨日の試合中、その部分を気にしていじる様子が見られていた。ロバーツ監督は、今後の先発登板に関しては問題ないとしている」と状況を明かした。

一夜明け、米国から届いた朗報に日本ファンも安堵。ネット上では「大谷さん、調子が上がってきてたところだったので、大事に至らなくて本当によかったーー」「今後の登板に問題ないとのことで安心しました」「大谷選手の状態が気になっていたので一安心」「シーズン長いし無理は禁物ですね」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）