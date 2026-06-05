【「搾り取らないで、女商人さん!!」12巻】 6月5日 発売 価格：880円 【「搾り取らないで、女商人さん!! EX」】 6月5日 発売 価格：968円

「搾り取らないで、女商人さん!!」12巻

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竹書房は、マンガ「搾り取らないで、女商人さん!!」の12巻を6月5日に発売する。価格は880円。また同日には「搾り取らないで、女商人さん!! EX」も968円で発売される。

「搾り取らないで、女商人さん!! EX」

本作はくつがえる氏による“叡智”なダンジョン攻略ファンタジー。累計発行部数は50万部を突破している。

12巻ではラビが「固有喰い」を討伐し、母を救い出すことに成功。しかし黒幕の女の策によって、今度は商人・フィロが連れ去られてしまう。そして思わぬ事故で「過去の世界」へと飛ばされ、パーティはバラバラに……。

また同日発売の「搾り取らないで、女商人さん!! EX」は、番外編シリーズを収録した一冊。聴覚が感度MAXになる「ヘルピアス」、対象を幼児化する「退化トニック」、一滴残らず搾り取る「魔キューマー」など、ラビとフィロの冒険の裏側が描かれている。さらに描き下ろしエピソード「目利きのペンデュラム」、「ジライム」も収録されている。

【「搾り取らないで、女商人さん!!」12巻あらすじ】

おかげさまで累計50万部突破!!!!!!!

叡智なダンジョン攻略・ファンタジー、新展開の第12巻!!

攻略者ゼロの超難度迷宮「タルタロス」に挑む少年冒険者・ラビ。

激闘の末ついに「固有喰い」を討伐し、母を救い出すことに成功!!

しかし喜びも束の間、黒幕の女の策により今度は商人・フィロが連れ去られてしまう…！

新たな仲間とともに救出へ向かうラビだったが、思わぬ事故で「過去の世界」へと飛ばされパーティはバラバラになり――!?

新パーティで囚われたフィロを奪還せよ!エロコメ・冒険ファンタジー第12巻!!

50万部突破を記念した、描き下ろしたっぷりのえちえち番外編をまとめた紙コミックス「EX」も同時刊行♪

(C)くつがえる・竹書房

