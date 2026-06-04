日差しが強くなる季節に必須！Ray㋲愛用の【透明感アイテム】を大公開♡
夏でも圧倒的な透明感をキープしているRay㋲たち。美肌のヒケツは、実は“早めの仕込みケア”に隠されているんだとか♡ そこで今回は、Ray㋲が実際に使っている強い日差しに負けないための「愛用アイテム」を大公開！夏に輝く透明感を仕込むためのアイテムを最後までチェックして。
Ray model clip vol.86
テーマ：Rayモデル的透明感のつくり方
夏も透明感たっぷりなRay㋲たち。美肌のヒケツは早めのケアのおかげなんだとか♡ 美容液やパック、サプリなど、強い日差しに負けないための必須アイテムをご紹介します。
Check! 三浦理奈
アクセーヌのイプノスシーバムクリア リペアセラムニキビケアも同時にできちゃう優れもの
「アクセーヌのイプノスシーバムクリア リペアセラムは、ニキビケアと美肌効果のWにアプローチしてくれるところがお気に入り。梅雨から夏にかけては肌あれもしやすいので今の時期にピッタリ」
Check! 本田紗来
アリィーのクロノビューティ カラーチューニングUVパープルカラーの01番が透明感UPのヒミツ
「肌あれやメイク崩れ防止のためにファンデーションを使わないメイクをしています。アリィーのクロノビューティ カラーチューニングUVは、くすみと毛穴カバー効果もあって手放せない！」
Check! 中川紅葉
ILOのホワイトタチオンサプリ 塗ると飲むで日焼けをカバー
「飲む日焼け止め対策を始めてもう1年、最近はこのILOのホワイトタチオンサプリがお気に入り。日焼け止めをなかなか塗りなおせないときに飲んでおくと安心」
中川紅葉
三浦 理奈
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来