LGエレクトロニクス・ジャパンは、各種モニター製品の購入とレビュー投稿で最大3,000円をキャッシュバックする「有機ELゲーミングモニターNo.1記念キャンペーン」を開催する。購入期間は5月2日から7月20日まで、応募期間は6月4日から8月20日まで。

本企画は、同社において2025年国内有機ELゲーミングモニター出荷台数No.1を獲得したことを記念して開催されるキャッシュバックキャンペーン。

キャンペーン期間中、対象モデルをLG公式オンラインショップまたはLG指定販売店で購入後、LG公式サイトで製品登録のうえ、レビューを投稿すると最大3,000円がキャッシュバックされる。さらに、応募時の製品登録で最長5年の長期保証サービスが適用されるため、より長く安心して使用できる。

このたびのキャンペーンでは、本日より一般販売を開始した39インチ5K2K解像度有機ELゲーミングモニター「LG UltraGear evo AI『39GX950B-B』」をはじめとするゲーミングモニターのほか、ビジネスやクリエイティブ作業にも最適な21:9ウルトラワイドモニター、LG独自のwebOS搭載により仕事でも遊びでも活躍する「LG Smart Monitor」シリーズ、各種ビジネスモニターなど、幅広いモニターが対象となっている。

「有機EL ゲーミングモニターNo.1 記念キャンペーン」概要

購入期間：5月2日～7月20日

応募期間：6月4日～8月20日

特典内容：最大3,000円をキャッシュバック

※モデルごとにキャッシュバック金額が異なります。各モデルのキャッシュバック金額は、キャンペーンページをご確認ください。

【特典適用条件】

・キャッシュバックの適用には、対象期間中に対象モデルを購入後、LG公式サイトで製品登録のうえ、LG公式オンラインショップまたは製品を購入したECサイトにレビューを投稿し、キャンペーンページより応募

・先行予約特別価格での購入は、キャッシュバックの適用外となる

□「有機ELゲーミングモニターNo.1記念キャンペーン」特設ページ

キャンペーン対象モデル（一部）

39インチ 5K2Kウルトラワイド有機ELゲーミングモニター LG UltraGear evo AI「39GX950B-B」 ※3,000円キャッシュバック

39インチの21:9曲面型5K2K解像度のウルトラワイドモニター。LGの最新有機ELパネル（タンデム OLED）を採用している。有機ELならではの漆黒の表現はもちろん、高輝度かつ精緻な色再現を実現。高い黒の再現性と色精度・色再現性が特長で、まるで目の前にゲームの中の世界が広がっているかのような臨場感ある表示が可能となっている。

また、解像度とリフレッシュレートを選択可能な「VESA Dual Mode」に対応しており、ゲームジャンルや好みに合わせて表示を切り替えられる。さらに、低解像度のコンテンツを高解像度へアップスケーリングする「AI Upscaling」をはじめ、映像や音声のパフォーマンスを向上させるAI機能を搭載している。

□製品ページ

27インチ 5K Hyper Mini LED ゲーミングモニター LG UltraGear evo AI「27GM950B-B」 ※3,000円キャッシュバック

27インチで次世代ディスプレイ技術「Hyper Mini LED」を搭載したIPSパネル採用のゲーミングモニター。光漏れの低減に成功し、高解像度Mini LEDモニターでよく見られるブルーミング現象（光のにじみ）を抑制し、クリアで安定した映像表示が可能。

また、広色域なデジタルシネマ規格 DCI-P3を99%（標準値）カバーしているほか、ピーク輝度は1250 cd/㎡（APL 1.5%標準値）を実現し、VESA DisplayHDR 1000 の認証を取得しているため、明るく色彩豊かで生き生きとした映像表示が特長となっている。

「39GX950B-B」同様、「VESA Dual Mode」に対応しているほか、ゲームプレイの臨場感を高めるAI機能を搭載。

□製品ページ

34インチ 21:9 曲面型 LG UltraWide Monitor「34U620B-B」 ※1,000円キャッシュバック

縦横比16:9の一般的なモニターと比べて33%横長な画面と、3,440×1,440の高解像度なディスプレイが快適な作業空間を実現。また、1800Rの曲面型ディスプレイにより、深い没入感に加え、より実際の視界に近い映像体験が味わえる。加えて、Windowsの標準色域であるsRGBを99%カバーしており、HDR10にも対応しているため、より忠実で細やかな色合いを表示することができる。

ビジネスマンやコンテンツクリエイター、画像・映像編集者など、さまざまな分野のエキスパートのニーズに応える仕様となっている。

□製品ページ

31.5インチ 4K 解像度 LG Smart Monitor「32U721SB-W」 ※1,000円キャッシュバック

LG独自のwebOSを搭載した「LG Smart Monitor」シリーズのモデルで、インターネットに接続するだけで、YouTubeやTVer、Netflixなど、世界中の映画やドラマ、スポーツなどのストリーミングコンテンツが楽しめる。

ディスプレイは、31.5インチの大画面かつ4K解像度に対応。デジタルシネマ規格の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現による本格的なコンテンツ観賞を実現する。

□製品ページ

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