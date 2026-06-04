株式会社ニコンイメージングジャパンは、「Zf用エクステンショングリップ Zf-GR1 シルバー」を6月19日（金）に発売する。価格はオープン。6月10日（水）10時00分から予約を受け付ける。

35mmフルサイズミラーレスカメラ「Zf」専用グリップの新色モデル。Zfのアイコニックなデザインを活かしながら、カメラのホールド性を高められる。表面にはカメラボディと同じ人工皮革を採用しており、装着時に統一感のあるデザインになるとしている。

フロントグリップに加え、親指を自然な位置で受け止めるリアグリップも装備。グリップ全体を包み込むようにしっかりと握れるという。

装着したまま、バッテリー/メモリーカードカバーの開閉が可能。バッテリーやSD/microSDメモリーカードを交換できる。

ベースプレート部には三脚ネジ穴（1/4インチ）を装備するほか、アルカスイス互換形状のクランプにも対応している。

「Zf」は、ニコンのフィルム一眼レフカメラ「FM2」（1982年発売）にインスパイアされたヘリテージデザインを採用する、35mmフルサイズ（ニコンFXフォーマット）のミラーレスカメラ。ボディ天面には真鍮製のダイヤルを備え、アナログカメラのような直感的な操作感を楽しめる。

素材：アルミニウム 外形寸法：約145×57×72mm 質量：約122g