【Amazon：FOSSiBOT SIMフリースマートフォン セール】 セール期間：6月4日0時～6月17日23時59分

「FOSSiBOT F112 Pro 5G」ブルー

Amazonにて、FOSSiBOTのSIMフリースマートフォン「F112 Pro 5G」がセール価格で販売されている。セール期間は6月17日23時59分まで。

「F112 Pro 5G」は、6.88インチのHD+IPS大型ディスプレイを搭載。また、Dimensity 6300のオクタコアプロセッサを搭載し、6nmの先進プロセス技術を採用。スムーズな動作を保証し、マルチタスク処理も簡単にこなせる。5Gネットワーク接続をサポートしており、ダウンロード、ストリーミング再生、オンラインゲームなどのシーンで、超高速のネットワークと低遅延の体験を提供する。24GB（8GB＋16GB 仮想メモリ）RAMと256GB ROMを搭載し、最大1TBまで拡張が可能だ。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。