【女性が選ぶ】後輩力が高そうな「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 「大橋和也」を超える1位は？
STARTO ENTERTAINMENTに所属するタレントについて、オリジナルのランキングを作成しました。
All About ニュース編集部は2026年5月13日、全国の10〜60代の女性291人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。STARTO社に所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
それでは、「後輩力が高そうだと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、なにわ男子の大橋和也さんです。大橋さんは、個人では俳優業とあわせて、明るい性格を武器にバラエティー番組でも活躍中。いつも笑顔で、多くの人から愛されているアイドルです。
そんな大橋さんは、「コミュ力おばけ」として有名。共演者からもコミュニケーション能力の高さを絶賛され、人懐っこいムードメーカーとして後輩力を発揮しています。
回答者からは、「明るい性格で甘えるのも上手そうだと思います」（30代／東京都）、「いつも笑顔で愛嬌があり、先輩からも可愛がられる親しみやすい雰囲気を持っている」（40代／鹿児島県）、「愛嬌があってかわいがられそう」（50代／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位は、SixTONESのジェシーさんでした。ジェシーさんは、俳優として人気が高いだけでなく、『有吉ゼミ』（日本テレビ系）や『オオカミ少年』（TBS系）などバラエティー番組でも大活躍しています。
コミュニケーション能力が高く、同じ事務所のタレントだけでなく芸人の友達が多いことでも有名。明るい性格の持ち主で、誰とでも仲良くできる社交性の高さを誇っています。
回答者からは、「人脈があり、人に好かれる素質がある」（20代／大阪府）、「どんな人にも甘え上手で、先輩を立てることができる人だと思う」（50代／兵庫県）、「社交的なキャラクターで先輩に対しても臆せずに距離を縮めることが得意で、礼儀正しさもあるので多くの先輩にかわいがられている」（40代／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は2026年5月13日、全国の10〜60代の女性291人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。STARTO社に所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：大橋和也（なにわ男子）／41票
2位は、なにわ男子の大橋和也さんです。大橋さんは、個人では俳優業とあわせて、明るい性格を武器にバラエティー番組でも活躍中。いつも笑顔で、多くの人から愛されているアイドルです。
そんな大橋さんは、「コミュ力おばけ」として有名。共演者からもコミュニケーション能力の高さを絶賛され、人懐っこいムードメーカーとして後輩力を発揮しています。
回答者からは、「明るい性格で甘えるのも上手そうだと思います」（30代／東京都）、「いつも笑顔で愛嬌があり、先輩からも可愛がられる親しみやすい雰囲気を持っている」（40代／鹿児島県）、「愛嬌があってかわいがられそう」（50代／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位：ジェシー（SixTONES）／44票
1位は、SixTONESのジェシーさんでした。ジェシーさんは、俳優として人気が高いだけでなく、『有吉ゼミ』（日本テレビ系）や『オオカミ少年』（TBS系）などバラエティー番組でも大活躍しています。
コミュニケーション能力が高く、同じ事務所のタレントだけでなく芸人の友達が多いことでも有名。明るい性格の持ち主で、誰とでも仲良くできる社交性の高さを誇っています。
回答者からは、「人脈があり、人に好かれる素質がある」（20代／大阪府）、「どんな人にも甘え上手で、先輩を立てることができる人だと思う」（50代／兵庫県）、「社交的なキャラクターで先輩に対しても臆せずに距離を縮めることが得意で、礼儀正しさもあるので多くの先輩にかわいがられている」（40代／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)