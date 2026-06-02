三重県は今年3月に公表した南海トラフ巨大地震の被害想定で、本来の想定よりも震度が小さくなっていたミスがあったことを明らかにしました。

【写真を見る】南海トラフ巨大地震の被害想定 震度を小さく表記するミス ｢震度7｣を｢震度6強｣など… 被害想定では津波到達時間も4月に訂正したばかり 三重

県によりますと、委託先の業者が地震の揺れを0～7まで細分化した階級震度を示す際、本来は四捨五入するべきところを切り捨てて算出するなどのミスがありました。このミスにより、3月に公表した震度分布図では「震度7」とすべきところを「震度6強」とするなど、県内の全市町で本来の想定よりも小さい震度が表記された地域があったということです。

想定津波到達時間も誤表記… 4月に訂正したばかり

有識者から指摘があったことで発覚し、県は6月1日にホームページで公開していた資料を訂正しました。



また、被害想定を巡っては、県は4月にも一部の市町の津波到達時間について、本来の想定よりも遅く表記するミスを訂正したばかりでした。