【漢字クイズ】「子木地」はなんて読む？「子」の読み方がトリッキーすぎる…！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「子木地」はなんて読む？

「子木地」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、岩手県の地名で、ひらがな3文字です。 いったい、「子木地」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ねぎち」でした。 子木地は、岩手県下閉伊郡田野畑村に位置しています。 下閉伊郡田野畑村にある「机浜番屋群」は、漁師が使っていた番屋を再建したエリアで、三陸の漁村文化を感じられるスポット。 そんな机浜番屋群から出発する「サッパ船アドベンチャーズ」では、洞窟や断崖を間近で巡る迫力満点のクルーズ体験が人気なのだそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『番屋エコツーリズム』

ライター Ray WEB編集部