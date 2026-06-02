【漢字クイズ】「子木地」はなんて読む？「子」の読み方がトリッキーすぎる…！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「子木地」はなんて読む？
「子木地」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、岩手県の地名で、ひらがな3文字です。
いったい、「子木地」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ねぎち」でした。
子木地は、岩手県下閉伊郡田野畑村に位置しています。
下閉伊郡田野畑村にある「机浜番屋群」は、漁師が使っていた番屋を再建したエリアで、三陸の漁村文化を感じられるスポット。
そんな机浜番屋群から出発する「サッパ船アドベンチャーズ」では、洞窟や断崖を間近で巡る迫力満点のクルーズ体験が人気なのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『番屋エコツーリズム』
ライター Ray WEB編集部