サッカー日本代表FW上田綺世（27）の妻でモデルの由布菜月（28）が、31日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演し、夫婦生活について語った。

22年2月に結婚したことを発表した。上田は22年からベルギーリーグのセルクル・ブルージュKSVに移籍。由布も極力、生活をともにしている。

家庭での上田について、「試合で見ている時と、家の中にいる時は、別人な感じがします。あ、サッカーをやっていたんだなって、試合に行くとなるというか」と評した。その理由について、「普段、家で仕事の話を一切しないので、それじゃない？」と、上田と顔を見合わせた。

上田からは「詳しくならなくていいって、ずっと言われている」といい、「逆にいいかなみたいなところはある」とも明かした。上田が「なりたければなってもいい。わざわざ俺のために、お勉強はしなくていい」と返すと、由布は「別に大丈夫」と笑った。

とはいえ、上田の現役生活は全力で支えている。結婚を機に、アスリートのための食事を勉強したという。カメラが自宅に密着したこの日の夕食は、ご飯に冷ややっこ、豚しゃぶ、納豆、カボチャの煮付け、オクラのおひたし、サバの塩焼き、目玉焼きという、栄養バランス、ボリュームともに申し分ないもの。世界の舞台で戦う夫の胃袋をサポートしていた。