森保ジャパン勝利の翌日、海外で2G大暴れの日本逸材に騒然「オファーきそう」 たった2分で「大活躍やん！」
モーリスレベロトーナメント
サッカー男子のU-19日本代表は1日、フランスで開催されているモーリスレベロトーナメントのグループステージ第1戦でU-19コートジボワール代表と対戦し、3-3でドローとなった。2ゴールのFW浅田大翔（横浜F・マリノス）に注目が集まった。
0-2と劣勢だった日本代表。反撃に転じたのは後半16分だ。相手DFの背後に出たボールに浅田が反応。冷静に右足でゴールを決めた。
18歳はこれだけでは終わらない。わずか2分後の後半18分。敵陣で日本が細かくボールをつなぐと、最後はまたも浅田が冷静に右足を振り抜いた。
北中米ワールドカップに向かう森保ジャパンがアイスランドを下した翌日、若きサムライが見せた好プレー。ABEMAのサッカー公式Xアカウントが2ゴールの動画を投稿すると、ファンからは賛辞が相次いだ。
「大翔くんが凄いことになってる」
「大翔、ナイスゴール」
「浅田くん大活躍やん！」
「海外からオファーきちゃいそう」
日本代表は3日、グループステージ第2戦でU-19ポルトガル代表と対戦する。
（THE ANSWER編集部）