モーリスレベロトーナメント

サッカー男子のU-19日本代表は1日、フランスで開催されているモーリスレベロトーナメントのグループステージ第1戦でU-19コートジボワール代表と対戦し、3-3でドローとなった。2ゴールのFW浅田大翔（横浜F・マリノス）に注目が集まった。

0-2と劣勢だった日本代表。反撃に転じたのは後半16分だ。相手DFの背後に出たボールに浅田が反応。冷静に右足でゴールを決めた。

18歳はこれだけでは終わらない。わずか2分後の後半18分。敵陣で日本が細かくボールをつなぐと、最後はまたも浅田が冷静に右足を振り抜いた。

北中米ワールドカップに向かう森保ジャパンがアイスランドを下した翌日、若きサムライが見せた好プレー。ABEMAのサッカー公式Xアカウントが2ゴールの動画を投稿すると、ファンからは賛辞が相次いだ。

「大翔くんが凄いことになってる」

「大翔、ナイスゴール」

「浅田くん大活躍やん！」

「海外からオファーきちゃいそう」

日本代表は3日、グループステージ第2戦でU-19ポルトガル代表と対戦する。



（THE ANSWER編集部）