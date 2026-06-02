乾く前に“水分を仕込む”。40代からの肌を救う「￥3,000以下の高保湿化粧水」３選
紫外線や冷房の影響で、肌の水分不足が一気に気になりやすくなるこれからの季節。特に40代以降は、「保湿しているのに乾く」「夕方になると肌がしぼむ」と感じる人も少なくありません。そんな時期こそ取り入れたいのが、“気兼ねなくたっぷり使える”高保湿化粧水。今回は￥3,000以下で購入できるのに成分もしっかり優秀なアイテムを厳選して紹介します。
シミ予防も保湿も欲張りたいなら
美白ケアも保湿も両立したい人におすすめなのが、肌美精の「薬用美白化粧水」。プチプラながら、美白有効成分の高純度ビタミンCと、肌荒れ防止成分のトラネキサム酸を配合した医薬部外品です。
▲肌美精「薬用美白化粧水」 170ml ￥1,430（税込、編集部調べ） ※医薬部外品
さらっと軽いテクスチャーで、重ねづけしてもベタつきにくいのが魅力。コットンパックにも使いやすく、日差しを浴びた後の乾燥ケアにも重宝します。さらに、保湿感が物足りなくなりがちな美白系化粧水の中では、かなりしっとり感を得られるタイプ。ふっくら感も感じられ、大人世代にも使いやすいバランスの良さが魅力です。
ゆらぎやすい肌を整えたいなら
乾燥や外的刺激によるゴワつき感が気になる時に頼りたいのが、ジュナーベルの「PDRN ジュビネイティングトナー」。韓国発のドクターズコスメブランドらしい、高機能な成分設計が魅力です。
▲ジュナーベル「PDRN ジュビネイティングトナー」 300ml ￥2,750（税込）
注目成分のPDRNは、肌コンディションを整える美容成分として韓国美容界でも人気。紫外線などで不安定になりがちな肌を、みずみずしく整えてくれます。また、パンテノールを含む複数の保湿成分も配合し、しっかり潤うのに重たくなりすぎず、“水分不足でしぼみがちな肌”をやわらかく整えてくれるような使い心地。300mlの大容量なので、惜しみなく使えるのもうれしいポイントです。
乾燥毛穴が気になるなら
「最近、毛穴が前より目立つ気がする…」という人にチェックしてほしいのが、毛穴撫子の「お米の化粧水N」。乾燥による毛穴目立ちにアプローチしてくれる人気アイテムです。
▲毛穴撫子「お米の化粧水N」 300ml ￥1,760（税込）
４種の100％国産米由来成分「ライスセラム」を配合し、乾燥しがちな肌をしっかり保湿。米発酵液や米セラミドなど、大人肌にうれしい保湿成分がバランス良く入っています。ハリ感やツヤ感もサポートしてくれるので、“なんとなく疲れて見える肌”が気になる人にも使いやすい１本です。
高価格帯の化粧水でなくても、今は成分にこだわった優秀な化粧水がかなり増えています。特にこれからの季節は、“水分を惜しまず入れ込めること”も大切なポイント。乾燥やゆらぎが気になる日は、ぜひたっぷり使って肌のコンディションを整えてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞
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