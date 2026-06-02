お笑いコンビ「千鳥」のテレビ朝日の冠番組「テレビ千鳥」の1時間スペシャルがきょう2日午後11時15分から放送される。

大悟が綾瀬はるかとともに、映画「箱の中の羊」（監督是枝裕和）に主演。「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門正式出品された。

そこで、テレビ千鳥はレッドカーペットを歩く大悟の勇姿を見守る「カンヌ映画祭のワシを見に来てほしいんじゃ！！」と題した1時間スペシャルを放送。「綾瀬はるかに会わせたる！」という大悟の甘い言葉に、大喜びのノブもカンヌへ。すると、地中海に面した南フランス屈指の高級リゾート地に降り立ったノブは、「気持ちよすぎてロケする気にならん！」と苦笑。レッドカーペットを翌日に控えた大悟とともに、街を散策した。

ノブは早速綾瀬へのおみやげ探しを始めるが、まるで映画の1シーンのようにオシャレな街並み、そして雰囲気のいい雑貨店で大悟がクセ強アイテムばかりをおすすめ。また、カフェのオープンテラスで休憩中には、すっかり俳優モード全開の大悟が繰り出した名言にノブのツッコみが止まらない事態に。

さらにレッドカーペットで着る勝負服もセレクト。芸人魂を世界に見せつけたい大悟が試着する衣装の数々に、ノブは「あかん！あかん！」と大絶叫！。しかし、ついにノブも「ゾクゾクしてきた」と絶賛する衣装が決定する。大悟は「ノブと合わせて完成する」としており「明日（レッドカーペット）は千鳥の大一番や！」と意気込んだ。

そして迎えたレッドカーペット当日。ノブがリムジンに乗って登場する大悟を取材エリアで待ち構えていると、続々と世界のVIPが会場に到着する中、ついに大悟が登場する。しかしリムジンから降り立ち、綾瀬をエスコートするその姿を見たノブは大絶叫！さらに、ノブが絶句する振る舞いまで見せる。

放送終了後には動画配信プラットフォーム「TELASA」限定企画を独占配信。さらに未公開を含むディレクターズカット版も配信される。