『時すでにおスシ!?』第9話 ある人物が鮨アカデミーを訪ねてくる
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第9話が2日に放送。ある人物が鮨アカデミーを訪ねてくる。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第9話 鮨アカデミーの授業が最終段階に突入
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第9話あらすじ
鮨アカデミーの授業はついに最終段階に突入。集大成として、実際にお客様を相手に鮨を振る舞う“カウンター試験”の日が近づいていた。試験に向け、みなと（永作）たちは客役と握る役に分かれ実習に励む。
試験の日を前に、大江戸（松山ケンイチ）から鮨を握る技術はもちろんだが、「人に真正面から向き合う仕事でもある」と教えられた胡桃（ファーストサマーウイカ）は、「先生にとって印象に残っているお客さんはいましたか？」と尋ねる。大江戸は“ある人物”のことを思い浮かべるが多くは語らなかった。
そしていよいよ迎えたカウンター試験当日。円陣を組み、士気をたかめる大江戸クラス。それぞれの想いで鮨を握っている中、ある人物が鮨アカデミーを訪ねてきて…。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第9話 鮨アカデミーの授業が最終段階に突入
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第9話あらすじ
鮨アカデミーの授業はついに最終段階に突入。集大成として、実際にお客様を相手に鮨を振る舞う“カウンター試験”の日が近づいていた。試験に向け、みなと（永作）たちは客役と握る役に分かれ実習に励む。
そしていよいよ迎えたカウンター試験当日。円陣を組み、士気をたかめる大江戸クラス。それぞれの想いで鮨を握っている中、ある人物が鮨アカデミーを訪ねてきて…。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。