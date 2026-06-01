ドライバーに配慮した実用的アップデート

トヨタは2026年5月12日に「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」の一部改良モデルを発売しました。

今回の変更では、派手なデザイン変更などは行われていないものの、日々長時間運転を行うタクシードライバーにとって重要な機能が追加されています。

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また、装備の見直しに伴い、車両価格も改定されており、ネット上でも複数の反響が寄せられています。

JPN TAXIは2017年に登場したタクシー専用モデルで、日本の交通事情や利用環境に合わせて開発された車両です。

従来のタクシーといえばクラウンコンフォートのようなセダン型が一般的でしたが、JPN TAXIでは5ドアトールワゴン型を採用。乗り降りのしやすさや車内空間の広さを重視した設計が特徴となっています。

特徴として、大開口スライドドアや低床フロアを採用しており、小さな子ども連れや高齢者でも乗降しやすい構造となっています。

さらに、車いす利用者への配慮も盛り込まれている点が特徴で、バリアフリー対応車両としても高い評価を得ています。

ボディサイズは全長4400mm×全幅1695mm×全高1750mmで、大きすぎず小さすぎない絶妙な寸法で、狭い道でも扱いやすい一方、車内にはしっかりとした余裕があります。

室内は5人乗り仕様で、特に後席の快適性に力が入れられています。天井が高いため圧迫感が少なく、足元空間も広めです。

荷室容量も十分確保されており、大型スーツケースの積載にも対応。観光利用や空港送迎など、多様なニーズをカバーできる設計となっています。

パワーユニットには1.5リッターLPGハイブリッドシステムを採用しています。営業車として重要な燃料コストを抑えながら、環境性能にも配慮した仕様です。

タクシーは長時間走行が前提となるため、耐久性や経済性が非常に重視されますが、JPN TAXIはその点でも高い支持を集めています。

安全装備についても継続的に進化しており、Toyota Safety Senseを全車標準装備。これまでにもプリクラッシュセーフティ機能の強化や、車いす用スロープの改良など、現場の声を取り入れた改善が行われてきました。

今回の改良で新たに追加されたのが、「制動灯表示灯」です。これは通常のブレーキ操作だけでなく、運転支援システムによって車両が減速している際にも、メーター内の表示灯が点灯する機能です。

最近のクルマは先進運転支援システムの普及が進み、自動ブレーキや減速制御が作動する場面も増えています。

しかし、システムがどの程度制御しているのかをドライバーが瞬時に把握しづらいケースもありました。

特にタクシーのように長時間運転を行う車両では、細かな情報把握が安全運転に直結します。

今回の制動灯表示灯の追加によって、ドライバーはシステム制御による減速状態をより分かりやすく確認できるようになります。

大きな変更ではありませんが、実際の現場では安心感向上につながる改良といえそうです。

グレードは従来通り、「和」と「匠」の2種類を用意。価格は「和」が348万9200円、「匠」が371万3600円となっています。

ネット上でも今回の改良に対してさまざまな声が上がっており、「地味な改良だけど現場では大事なんだろうな」「値上げしても需要は変わらなそう」「さりげない改良だけど安心感につながりそう」といったコメントが見られました。

一方で、現行モデルの仕様に対する要望もあり、「ガソリン仕様あったらいいのにな」「雪国用に四駆あればいいのに」といった意見も出ています。

営業エリアや地域によって求められる性能が異なるだけに、今後のラインナップ拡充を期待する声も少なくないようです。