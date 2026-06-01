【嵐ラストライブ】最高に幸せな33曲3時間。We are ARASHI 5.31 ファイナル ライブレポート

2020年末の活動休⽌から5年。2025年5⽉に再集結した嵐、5⼈は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3⽉13⽇の札幌公演を⽪切りに、東京、名古屋、福岡、⼤阪と巡ってきた、嵐最後の5⼤ドームツアーが、5⽉31⽇、4⽉以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。

嵐としての活動の締めくくりは、⻑年⽀え続け、待ち続けてくれたファンのため、2020年末はコロナ禍で直接会える場を持てなかったあの時の「約束」と「忘れ物」を、守り回収するためのライブツアー。メディア、媒体への露出は⼀切なく、5⼈が揃うのはファンクラブコンテンツと本ツアーのみ、と“最後の5⼈での公の場”をファンの前だけに限定し、ひたすらファンとの再会だけに5⼈の時間を注ぐことで、嵐を全うする彼ららしいファンファーストを最後まで貫いた。

「いつもの嵐」「どこを切っても嵐」「オリジナルのキーで歌割りで振付で」とメンバーも説明するように、2020年の“This is ARASHI（これが嵐です）”から地続きであり、あのライブのラストに⼤きな声で宣⾔した“We are ARASHI！（俺らが嵐だ！）”そのものの想いと表現が込められたセットリスト、構成、演出で、全33曲約3時間半を駆け抜け、1999年のデビュー以来、26年半活動してきた“アイドル・嵐”の歴史に幕を下ろした。

「Hey！ Tokyo！ 嵐が帰ってきたぞ！」（松本潤）

2020年末の『This is ARASHI』ライブのラスト、あの無観客の東京ドームの“空”にかかった虹が、『We are ARASHI』のオープニングを彩るOverture。「2020.12.31」で⽌まっていた時間が動き出すと、本ステージ上空に巨⼤なディスプレイBOX型の装置が出現。その上に5⼈が⼤きな⻘空と虹を背負い、姿を現すM1『Løve Rainbow』に過去イチの⼤歓声！ 松本が「Hey！ Tokyo！ 嵐が帰ってきたぞ！ We are ARASHI LIVE in TOKYO！ 楽しんでいこうぜ!!」と呼びかけ、それに応えるように壮⼤なペンライトの海が“5⾊の虹”となり5⼈を迎える幕開け！ 松本「いい感じだ、TOKYO！ We are ARASHI ツアーファイナル!! 最後までよろしく！」と投げかけると、⼤野の歌い出しに客席が真っ⻘に染まったM2『⾔葉より⼤切なもの』。BOX本ステージ⼤階段をくだり、ついにステージに降り⽴った5⼈。⼤野の「ここにはー！」に応える「あるからー！」がまたこれまで聞いたことない⼤きな「あるからー！」で、お客さんたちのこのファイナルにかける想いと気迫も並々ならないものであることが伝わる。「上の⽅！」「もっと！」と嵐もファンも初っ端から全⼒の⼀⼤C＆R。

M3『Lucky Man』のイントロとともに放たれるのは、お約束の櫻井「Whatʼs up！ Party peeeeeople！」の雄叫び。ドーナツ型のセンターステージがリフトアップし、「Hey！ TOKYO！ 始めようぜー！」と⼀気にBステ⽅向へとムービング！ メンバーによる「⼿、上げろーー！」の煽り、櫻井とのC＆Rの後、「Tokyo screeeeeeem！」と“いつもの”やり取りでフィニッシュ。

間髪⼊れずにスタートするM4『Troublemaker』。「Hey！ Tokyo！ ⾶べーーー！」を合図に、Bステが左右に割れ動き出す。外周を“ムービング”しながら、櫻井が何度も何度も「Everybody！」「上の⽅！」と煽り、会場中にブンブンと⼿を振り、ジャンプを促す5⼈に、ドームが盛⼤に応え揺れる。

ここで最初のメンバー挨拶。メンバーそれぞれに、いつもの“常套”⽂⾔とやり取りを繰り広げる時間。

松本 「Hey！ Tokyo！ 会いたかったぜ！ 配信のみんな、こんばんは！ 楽しんでるか？ みんなに聞くぞ！ 楽しむ準備はできてるか！ 幸せになる準備はできてるか！ 今⽇はお前らが俺ら幸せにしてくれよ！ 準備はいいか！ OK、代わりに俺らが、今から俺らが全員幸せにしてやるよ！ 最後までついてこい！楽しんでいこう、よろしく！」

⼆宮 「いらっしゃいませ〜！ いらっしゃいませ！ TOKYO！ そして配信の皆さん、いらっしゃいませー！ 今⽇は俺たちと最後まで向き合ってくれ！ ⾏けるか！ ⾏けんのか！ OK、最後までよろしく」

相葉 「ねぇ！ 盛り上がってんのぉ〜？ 配信のみんなも盛り上がってんの〜？ まだまだ⾏けんだろ！ もっとちょうだい！ もっと！ 最っっ⾼だぜ！」

⼤野 「はぁ〜い！ はぁ〜い！ はああ〜い！ 今⽇も⾏けるかい？ ⾏けんのかい？ ⾏っちゃうよー！ 東京ドーム！ We are ARASHI祭り！（でいっ!!）」

櫻井 「ARASHI is Baaaaaaaaack！ ただいまー！（おかえりー！） Hey！ Tokyo！ 調⼦はどうだ！ 男性陣、調⼦はどうだ！ ⼥性陣、調⼦はどうだ！ ⽇本列島、調⼦はどうだ！ 配信を⾒てる世界中のみんな、調⼦はどうだ！ 俺たちはもう準備できてるぞ。みんな、どうなんだ！ もっともっともっと声ちょうだい！ Letʼs get the We are ARASHI Final Starteeeeeeeed!!」と⾼らかに宣⾔。

そして、バキバキのLED照明の中、強靭な“サクラップ”とオリジナルの振り付けでガッツリ歌い踊るM5『Believe』。と、スタートダッシュの5曲で、あっという間に5年の空⽩も会場も完全掌握。嵐のライブが本当に“帰ってきた”ことを実感する1stブロック。

伝説のポイパフォーマンスをジュニアたちと

本ステBOX型ステージの中にスモークと共に登場した5⼈が、“君が呼ぶなら いつでも駆けつけるよ”と歌い踊る全編英語詞楽曲M6『Whenever You Call』を、ライブでは初披露。極限まで落とされた照明の中、BOXだけが⾊づき浮かびあがるような世界観で。

暖⾊に染まったBOX 内でM7『カイト』。徐々にペンライトが暖⾊に灯されていくドームに、5⼈の伸びやかなユニゾンが染みるように響き渡った。⽬に焼き付けているかのような会場を⾒渡す5⼈の表情が、ファイナルを迎えた⼼境を物語っていた。

嵐屈指のラブソングM8『One Love』では、ジュニアと本ステ⼤階段で“100年先も愛を誓うよ”と歌い上げ、ラストの“ラララ〜♪”に合わせ⼤きく振るペンライトでドームが波打つ⼤合唱。

そしてイントロに「おおおおお」「きゃあああ」と歓喜のどよめきが起きたM9『Yes？ No？』。暗転した暗闇の中に“ポイ”のクルクルと回る動きが浮かび上がる、あの（『嵐 LIVE 2005 One SUMMER TOUR』で初出し、度肝を抜いた）伝説のポイパフォーマンスをジュニアたちと。もちろん“千⼿観⾳”披露も！ と懐かしの振付、演出そのままに。

本ステに⽬⼀杯広がり、5⼈それぞれに肩を組み、⼿を置き、嵐らしくいちゃつきながら届けるM10『僕が僕のすべて』。“夢に向かって 悩んで 笑って 笑って”という、“笑って”の⽅が1回多いのが嵐らしいエモい歌詞を、丁寧に歌い届けた。

「嵐最大の武器」と誇る、大野智による振付曲を存分に

客席のあちこちに落ちる“⽔滴”の⾳と波紋、それは M11『サヨナラのあとで』を象徴する“涙”。ステージの床LEDがその波紋描き、それは客席（全制御ペンライト）にも広がっていく。姿を現した5⼈のシルバーメタリックな⾐装に照明がキラキラと反射する、スペーシーなブルーの世界観。

そこから⼀転、両サイドに“松明”が並ぶ花道（花道床LEDも燃えている）を進み、炎に包まれる“⾚い”本ステでM12『つなぐ』は、⼤野が振付を⼿がけた曲。冒頭の⼤野が印を結ぶところから“忍者”インスパイア（⼤野主演映画『忍びの国』主題歌だけに）な和クールに全振り振付をガッツリとオリジナルで。

本ステは炎に噴⽔演出も加わり、床に薄く張られた⽔槽の⽔たまりを蹴り上げ、華麗に歌い踊るM13『P・A・R・A・D・O・X』。レーザーが⾶び交い、⽕薬（花⽕）もボンボン上がり続ける特効祭り！

びしょ濡れのステージと⾐装のまま「皆さんで⼀緒に〜!!」の掛け声を合図に、ドームが“祭り”に染まったM14『CARNIVAL NIGHT part2』（こちらも⼤野振付曲）では、“C・A・R・N・I・V・A・L”と“NIGHT”を掛け合うC＆Rを5⼈と会場が⼀体となって繰り広げつつ、アリトロを駆使してバックステージへ。今曲もまた⼤野による振り付け曲。

Bステに集結した5⼈。⼤野の「それでは皆さん、お⼿を拝借！」とお馴染みの⾳頭でM15『エナジーソング〜絶好調超!!!!〜』がスタート。センステへと戻り、ドーナツステージでぐるりと回りながらお約束のC＆Rを繰り広げ、ラストは会場⼀体となって「絶好調！」「超〜！」を叫び合った。

『サヨナラのあとで』『つなぐ』『CARNIVAL NIGHT part.2』メンバーが「嵐の最⼤の武器」と誇る、⼤野による振付曲を存分に堪能できるブロックとなった。

MC中に⾐装チェンジを済ませ、センターステージで⾞座にセッティング。⼤野が絵を描き、相葉がそれをTシャツにデザインし、松本がジャケットデザインをてがけ、櫻井＆⼆宮が曲を作った、という櫻井解説で「ちょっと懐かしい曲をやりたいと思います。嵐で『スケッチ』」と披露されたのはM16『スケッチ』。ファンへの感謝はもちろん、“誰よりも俺ら⾃⾝が溺愛”と歌う5⼈が「嵐らしい」と⼈気の⾼い幻の名曲。

センステ中央に“焚き⽕”がせり上がり、5万⼈が⾒守る“静かな夜”が広がる東京ドームの真ん中で、“5⼈だけのキャンプファイヤー”。ラストは櫻井「ここからは皆さん⼀緒に歌っていただきたいと思います」と、オレンジのペンライトが灯る客席と⼀緒に歌う “ラララ〜♪”が響き渡った。

「上のっ⽅〜！」「よく⾒えてるぞ！」（櫻井翔）

ドーム天井から5つの王冠型バルーンが下降しスタンバイしたところで、本ライブの “第⼆章ʻ（後半戦）”がスタート。バルーンのゴンドラ部のLEDがメンバーカラーの⽂字を映し出し、ドーム天井付近まで上昇したところで各バルーンに5⼈が登場！ 松本「Tokyo！ 後半戦の準備はできてるか！ ⾏けんのか！ OK、⾶べー！」と、ほぼ3階席と⽬が合う⾼さで贈る嵐ライブの⼤鉄板ソングM17『Oh Yeah!』。櫻井「上のっ⽅〜！」「よく⾒えてるぞ！」「もっと騒げ！」松本「⼿、上げろ！」と⾼所からも煽りまくりで客席と直接コミュニケーション。

「俺らと⼀緒に踊ってくれ！」「⼀緒に！」とサビの⼿振りを⼀緒に楽しんだM18『ハダシの未来』。本ステモニターにも、ドーム上空を移動するバルーンLEDにも、本⼈過去ライブ映像（名場⾯）を映写。

ドームに広がった“⻘空”に、再び上昇するバルーンから届ける伸びやかな5⼈のユニゾンが染み渡ったM19『果てない空』。

そのイントロだけで問答無⽤に盛り上がるM20『a Day in Our Life』では、冒頭からコッテリと嵐ライブの醍醐味である盛⼤なC＆Rを繰り返し、サビのラップ組とメロディ組の重なりと、嵐ライブの醍醐味を堪能できる最強テッパン曲。

⼆宮が「ここから、まだまだ⼀緒に踊りましょう！」と呼びかけた、嵐の数あるチアソングの中でも⼈気の⾼い1曲M21『GUTS!』。バルーンから降り、アリトロで声の限りに叫び届ける「上のっ⽅〜！」「もっともっと！」「歌え〜！」と全⾝で煽りまくる5⼈。⼤きく⼿を振り揺れるドームの⼀体感に包まれながら本ステへ。

“少しでも近くへ”精神が⾏き届いた、“どの席でも距離を感じさせない”のが嵐ライブ。移動型バルーンを駆使し、客席との⾼さと距離を完璧にカバーしたブロック。

ムービングステージの上ながら、いつも通りに歌い踊る“5人”

「ゴーン、ゴーン」と鳴り響く時計の⾳は、まさに“怪物”たちの夜会が始まる合図。噴⽔と⽕柱、⽕球がボゴボコと上がり続けるど迫⼒の特効三昧の中、リリース当時のままオリジナルの振付で魅せるM22『Monster』に、客席からは感嘆と歓喜の悲鳴上がり続けた嵐ライブの超⼈気曲。

からのバチバチに踊り倒すM23『truth』では、このライブで唯⼀新たなサウンドアレンジが施された間奏パートでは、上空から花⽕が降り注ぐ中でジュニアと群舞で魅せた。本ステ上⼿から外周ムービングステージに5⼈で乗り込み、歌い踊るM24『迷宮ラブソング』。⼤⼈気“ひざまずき”の“おいで”振付ごときっちりオリジナルのままで届け、特⼤の「キャー!!」を浴びまくった最⾼のファンサ曲。この後半戦の冒頭にこれだけのダンス曲を続けるセトリに5⼈の覚悟を感じる「DANCE」ブロック。

「東京にお集まりの皆さん、そして配信をご覧の皆さん。改めまして、嵐です！」と、えげつない輝度でビカビカに輝く景⾊を作り続けるペンライトの海を移動しながら5⼈で届けるM25『ワイルド アット ハート』。5⼈が⼿を重ね始まるM26『Step and Go』。本ステ中央に戻り“いつかまたね 交点の先で”と歌い、5⼈が肩に⼿をかけ合うラストまで、ムービングステージの上ながら、いつも通りに歌い踊る“嵐”と“5⼈”を⾒せつけるようなブロック構成で魅了した。

客席は完全に涙腺崩壊。嵐5人から贈られる愛と感謝

松本「俺らからのありったけの愛と感謝を届けます。受け取ってください」と、スタートした6thブロック。その⼀曲⽬は、嵐最強のラブソングにして代表曲となったM27『Love so sweet』。幼少期からのヒストリー映像＆画像を背負って、“こんな好きな⼈に出会う季節 2度とない”とファンに歌いかけ、“限られた愛と時間を 両⼿に抱き締める”“せめて今⽇だけは消えないで”と、このファイナルステージへの想いを噛み締めるようなM28『PIKA☆☆NCHI DOUBLE』。そして “ありがとうの想いを伝えたいよ そっと 君のもとへ”という直球メッセージを捧げるM29『マイガール』の3曲で、客席は完全に涙腺崩壊。嵐5⼈から贈られる愛と感謝を浴び、泣きながら「ありがとう」を返し続けるファンの声もこれまでにないほどに⼤きいものだった。途中、相葉が何度かグッときている姿がモニターで確認でき、さらに涙を誘った。

「じゃあ、ここで聞くぞ！ 俺らの名前は何だ？ せ〜の！」

ついに迎えた最終ブロック。松本が「俺らはまだまだ届けたい曲あるけど、みんなはどうなんだ！ まだ⾏けんのか！ じゃあ、ここで聞くぞ！ 俺らの名前は何だ？ せ〜の！」と投げかけ、「ARASHI〜！」の返しにかぶせる勢いで流れてきたのは嵐の名そのもののデビュー曲M30『A・RA・SHI』のイントロ。5⼈で本ステ上⼿に移動し、“for dream♪”まで丸々⼀曲を届け、「次はそっち⾏くぞ！」と下⼿へ⼤移動しM31『感謝カンゲキ⾬嵐』。曲中の「あらしー！」の合いの⼿も過去イチの⼤⾳量で、お客さんも最後の最後までフルアウト！

⼤野の“smile again, Iʼm smile again”がドームに染み渡ったところで、⼆宮「まだまだ⾏くぞ！ ぶち上げろー！」櫻井「皆さん、ご唱和ください！」とぶち上げ始まったM32『Happiness』。サビで⾶び跳ね、櫻井が使い続けてきた「上の、上の、上のっほう〜！（原⾳ママ）」も何度も⾶び出し、「We are ARASHI！」と叫んだ櫻井、ラスサビではドーム⼀体となった“Yeah Yeah Yeah”の特⼤シンガロンが広がった。

東京ドーム中が「ありがとう！」

涙を堪え、万感の思いで挨拶を終え、再び前を向いた5⼈。松本が「それでは、今⽇最後の曲になります。僕ら嵐の最新曲です。聞いてください」と送り出されたラストソングは、嵐の最新シングルM33『Five』。嵐26年半の歴史と嵐楽曲を作り上げてきた⼤切な“ピース”と“エッセンス”を濃縮還元、再構築した歌詞とサウンド。5⼈5様の担当フレーズ、重なるハモリ、5⼈のユニゾンに聞き⼊った“永遠という名の嘘”が本当になった瞬間。⼒強く“⼼からありがとう⾔えたこと 忘れないでいよう”と歌うラスサビで、ドカン！ とテープキャノン、さらに⼤量の吹上げが炸裂。ドームという空間全体がキラキラと輝く夢のような景⾊の中、互いにハグし合い円陣を組んだあと、横並びで肩を組み、「ありがとう！」「楽しかったぜ！」「バイバイ！」と何度も何度も感謝の⾔葉を⼝にしながら本ステ⼤階段を登っていく5⼈。

そして最上段から松本が問う「最後にもう⼀回聞くぞ！ 俺らの名前は！ 俺らの名前はなんだ〜！ せ〜のっ！」に、このファイナルに駆けつけた全ファン渾⾝の「あらし〜!!!」のアンサー。会場の全制御ペンライトも“ARASHI”の名前を映し出す、その中をさらに5⼈は進む。本ステBOXの上に着くまで、声の限りに感謝を叫び、⼿を振り続けながら。東京ドーム中が「ありがとう！」と叫び、⼿を振り続け、⽬に焼き付けるように5⼈を⾒つめ⾒送る。「どうもありがとう！」「みんな、バイバ〜イ！」「楽しかったよ」という⾔葉を残し、嵐BOXの奥、その扉の向こうに5⼈の姿が⾒えなくなるまでキラキラの吹上げは続いた。

嵐が去った本ステ、メインモニターに果てなき道を⾏く嵐バスの動画。そして「We are ARASHI LIVE TOUR 2026」というラストツアーのタイトル。そこに5⼈のクレジットが浮かび上がり、完結。⼤きな⼤きな拍⼿が⾃然と湧き上がり、終演の時を迎えた。

嵐が嵐であり続けた26年半。活動休⽌を発表した2019年1⽉から、愛と誠意を持ってファンと向き合い続けた7年。コロナ禍で直接対⾯することが叶わなかった2020年『This is ARASHI』ライブから6年のブランクを経て、嵐とファンが⼀緒に歩み紡いできた時間を振り返り、もっとも美しい形で“宝物箱”に保管するために戻ってきた、嵐として最後のライブツアー。嵐とファンがたくさんの「ただいま」と「おかえり」を伝え合い、「⼤好き」と「ありがとう」を交わし合った最⾼に幸せな33曲3時間。「最後の最後まで「いつも通り」「嵐らしい」まま迎えたツアーファイナル。「2020年にできなかった忘れ物」を完全に回収した上で、過去も現在も抱きしめ、それぞれの未来へと繋げていく、5⼈にしかできない、この5⼈だからできた、アイドル・嵐としての⾒事な幕引きだった。

set list

ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」

〜Overture〜

01 Løve Rainbow

02 ⾔葉より⼤切なもの

03 Lucky Man

04 Troublemaker

05 Believe

06 Whenever You Call

07 カイト

08 One Love

09 Yes︖ No︖

10 僕が僕のすべて

11 サヨナラのあとで

12 つなぐ

13 P･A･R･A･D･O･X

14 CARNIVAL NIGHT part 2

15 エナジーソング〜絶好調超!!!!〜

〜MC〜

16 スケッチ

17 Oh Yeah!

18 ハダシの未来

19 果てない空

20 a Day in Our Life

21 GUTS !

22 Monster

23 truth

24 迷宮ラブソング

25 ワイルド アット ハート

26 Step and Go

27 Love so sweet

28 PIKA☆☆NCHI DOUBLE

29 マイガール

30 A・RA・SHI

31 感謝カンゲキ⾬嵐

32 Happiness

〜挨拶〜

33 Five