【あすの天気】

台風6号は沖縄に接近しています。火曜日未明にも奄美に接近する予想で、奄美では火曜日明け方〜昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。また、九州には火曜日の朝から台風が接近する予想です。特に南東からの風が斜面にぶつかることで、九州の南東側の地域では雨の量が増えそうです。宮崎や鹿児島では、火曜日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれも出ています。今のうちから避難場所や避難経路の確認、スマートフォンの充電など、災害への備えを行うようにしてください。火曜日の昼過ぎからは四国や近畿まで台風本体の雨雲が広がり、近畿は水曜日の明け方にかけてが雨のピークとなるでしょう。その後、水曜日の昼過ぎにかけて東海や関東甲信に接近しそうです。東北も南部を中心に一部活発な雨雲のかかる所があるでしょう。西日本、東日本の太平洋側の地域は雨の量が増え、特に斜面の南東側の地域では大雨となるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に厳重な警戒をしてください。

【写真を見る】【台風6号】沖縄に接近中 あす朝にも九州接近 宮崎・鹿児島・奄美では線状降水帯発生のおそれ 西日本は火曜〜水曜、東日本は水曜がピークか

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：30℃ 釧路：18℃

青森 ：29℃ 盛岡：31℃

仙台 ：28℃ 新潟：28℃

長野 ：25℃ 金沢：25℃

名古屋：23℃ 東京：26℃

大阪 ：25℃ 岡山：23℃

広島 ：24℃ 松江：24℃

高知 ：25℃ 福岡：27℃

鹿児島：29℃ 那覇：29℃

【週間予報】

台風6号の影響、西日本ではあすからあさってにかけて、東日本ではあさってがピークとなりそうです。台風が過ぎたあとも、日本付近を前線や低気圧が通過する予想で、すっきりしないお天気が多いでしょう。また、気温変化も大きくなるため、体調管理にお気をつけください。