高校時代の“あか抜け前”の姿と、地雷系メイクをした現在の姿を比較した男性の動画がTikTokに投稿され、「あか抜けえぐ」「こんなに変わるんだな」などの声と、6300件を超える「いいね」が集まりました。動画では、「髪変えて メイクするだけ」という自身の結論とともに、高校時代の映像から現在の姿へと変化していく様子が映し出されています。



【アフター写真】地雷系メイクで激変しました！

投稿したのは東京・原宿の美容室『JUICE』で美容師をしている、えびけんさん（＠ebiken39）。動画の前半に映っているのは、黒髪の短髪でどこか幼さの残る高校生のころの写真。



「当時は自分の顔や雰囲気にかなりコンプレックスがあって、写真を撮られるのも、あまり得意ではありませんでした。特に一重や顔立ちに対して『もっとこうなれたらいいのに』と思うことが多くて、自分に自信を持てなかった記憶があります」



一方で、そのころから「髪型や見せ方で人は変われる」という感覚には興味を持っており、美容師という仕事に自然とひかれていったそうです。



「もともと自分自身が“変わりたい”という気持ちが強かったんです。髪型やメイクを少し変えるだけで、鏡に映る自分の印象や気持ちまで変わる感覚があって、『美容ってすごいな』と思ったのが、美容師を目指したきっかけでした」



現在の「地雷系・メンズメイク」のスタイルにたどり着いたのも、自身のコンプレックスや理想を研究した経験が大きかったといいます。



「“盛れる・雰囲気を作れる”表現として、一番しっくりきたのが今のスタイルでした」



現役美容師として、男性があか抜けるうえで特に重要だと感じているのは「髪と目元」だと、えびけんさんは話します。



「髪型は顔の印象の大部分を決めますし、前髪やシルエットだけでも、かなり雰囲気が変わります。メイクに関しては、男性の場合は“盛りすぎる”よりも、肌質や目元を整えて『元からかっこいい雰囲気』に見せることが重要だと思っています。自分に合う髪型とメイクを知るだけで、一気にあか抜ける人は本当に多いです！」



動画内の「努力も継続も必要なし」という言葉には、“まず見た目を変えてみる”ことへの思いが込められていました。



「ダイエットやスキンケアも大切ですが、結果が出るまで時間がかかる。でも髪型やメイクは“その日のうちに変われる”んです。最初から完璧を目指さなくても大丈夫なので、少しでも“こうなりたい”があるなら、一回挑戦してみてほしいです」