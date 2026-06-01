市川團十郎、制服姿の長女・堀越麗禾の自然体ショット公開「目元がお父さんそっくり」「素敵な女性になってる」の声
【モデルプレス＝2026/06/01】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月30日、自身のオフィシャルブログを更新。修学旅行から帰ってきた長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）の姿を公開した。
【写真】48歳歌舞伎俳優「大人っぽくなった」と話題の美人娘
以前の投稿で麗禾が修学旅行に行っていることを報告していた團十郎は、「修学旅行から帰宅したみたい…おかえり」と笑顔の絵文字付きでコメント。制服とみられる白シャツ姿でカメラに笑顔を向けている麗禾の姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵な女性になってる」「大人っぽくなった」「目元がお父さんそっくり」「笑顔が可愛らしい」「帰ってきた嬉しさが絵文字に表れてる」などと反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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◆市川團十郎、修学旅行から帰ってきた長女・堀越麗禾の姿公開
以前の投稿で麗禾が修学旅行に行っていることを報告していた團十郎は、「修学旅行から帰宅したみたい…おかえり」と笑顔の絵文字付きでコメント。制服とみられる白シャツ姿でカメラに笑顔を向けている麗禾の姿を公開した。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な女性になってる」「大人っぽくなった」「目元がお父さんそっくり」「笑顔が可愛らしい」「帰ってきた嬉しさが絵文字に表れてる」などと反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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