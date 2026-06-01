「競輪記者コラム 仕事 賭け事 独り言」

５月２５日に武雄競輪場で全日本プロ選手権自転車競技大会（全プロ）が行われた。関西に在住しているので、近畿地区プロはほぼ例年取材に訪れているが、全プロを取材するのは久しぶり。普段の競輪とは違う面白さが随所に見られた。

結果を見れば、活躍が目立ったのは新旧問わず、ナショナルチームに在籍していた選手だった。現在はＡ級だが橋本英也（岐阜）が４キロチームパーシュートとエリミネイションで２冠。エリミネイションでは最後まで余力を残す走りでの圧勝。改めて無尽蔵のスタミナを見せた。

４キロ個人パーシュートでは窪木一茂（福島）が連覇を達成。競技中はバンクを上から眺められる記者席から見ていたが、他選手が苦しくなるとコーナーで外帯線を外すようになっていたが、窪木は内外線間を終始ぶれずに安定した走行。大会新記録の好タイムが出たのも納得だった。

１キロタイムトライアルは新田祐大（福島）が大会新記録での連覇。４０歳になってもまだまだ衰え知らずで、Ｇ１・𥶡仁親王牌（１０月９〜１２日・弥彦）の初日に行われる日本競輪選手会理事長杯の出場権を手にした。

スプリントでは、これまで３年間で河端朋之（岡山）と雨谷一樹（栃木）が優勝を争っていたが、今年はナショナルチームを卒業した小原佑太（青森）が躍動。決勝では河端に１本目を取られたが「新田さんにゲキを入れてもらった」と２、３本目を取って新王者に輝いた。新田とともに日本競輪選手会理事長杯の権利をゲットした。

２３、２４日には全プロ記念競輪が行われており、競輪は競輪、競技は競技での魅力を感じた３日間だった。競技では６月１２日から１５日まで全日本自転車競技選手権大会が伊豆ベロドロームで行われる。少しアクセスは不便ではあるが、日本トップクラスの選手に注目するもよし、これからの金の卵を発見するもよし。競技にもぜひ注目してほしい。（関西競輪担当・貞 友之）