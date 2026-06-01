【Steam Deck OLED】 6月1日より価格改定 新価格 512GB：137,980円 1TB：167,980円

KOMODOは、Valve製ポータブルゲーミングPC「Steam Deck OLED」の値上げを発表した。新価格は本日6月1日より適用される。

「Steam Deck OLED」が2026年に入って2度目の価格改定。今回は値上げ幅も大きく、新価格は512GBモデルが137,980円（改定前：99,800円）、1TBモデルが167,980円（改定前：114,800円）となっている。

今回の価格改定は、KOMODOが正規代理店を担当する日本・韓国・台湾・香港が対象。改定の理由については発表されていないが、昨今はメモリやストレージの価格が高騰しており、先日もASUSのポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」が値上げされている。

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