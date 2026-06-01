ドジャースが５月３１日（日本時間１日）までにインスタグラムを更新。テオスカー・ヘルナンデス外野手のボブルヘッドデーとして開催された５月３０日（同３１日）・フィリーズ戦の様子をアップ。ヘルナンデスと妻、子ども３人の仲の良さが伝わる家族写真が注目を集めている。

ヘルナンデスは２７日（同２８日）の試合で、走塁時に左太もも裏を痛め、負傷者リスト入りしている。だが、家族ファーストの米国は、負傷者リスト入りしてもイベントを開催。ヘルナンデスはセレモニー前から、笑顔で子どもたちとキャッチボールをしていた。

またドジャースでは伝統的にボブルヘッドデーでは、選手が家族や恋人と呼び、捕手役を務める。ヘルナンデスは始球式でも息子の球を受けた。セレモニー後はベンチに戻ったヘルナンデスを選手がハイタッチで迎えており、心温まるシーンにスタンドからは拍手が沸いた。

ドジャース公式インスタグラムにはファンから早期復帰を願うとともに、「最高の笑顔」「幸せに満ちているテオファミリー 早く治りますように」「パパそっくり」「なんて美しい家族」「子供がかわいい」「この可愛さは忘れられない」などと投稿があった。