今回紹介するのは、Instagramに投稿された、猫ちゃんのなんとも可愛らしいひとコマ。お顔が痒かったのか、猫ちゃんが向かった先にあったのは、投稿主さんのパソコン。そっと顔を近づけたかと思うと、そこには猫らしさ全開の行動が待っていたようです。

投稿はInstagramにて、6.4万回以上再生。視聴者からは、たくさんのコメントといいねが寄せられていました。

【動画：ノートパソコンの角に『顔を近づけた猫』→痒かったようで…『真剣な様子』が可愛すぎる】

パソコンの角でスリスリするたくくん

Instagramアカウント「ponzu20211124」に登場した猫のたくくん。ふわふわとした毛並みのエキゾちゃんです。

今回、投稿された動画では、たくくんはテーブルの上で、ノートパソコンの横にちょこんと座っていた模様。そして次の瞬間、たくくんはパソコンの角にお顔を近づけ、そっとスリスリ。どうやらお顔が痒かったみたいです。

画面の端にぴったり顔を当てる姿は、かなり真剣そのもの。「ここ、ちょうどいいんですけど？」とでも言いたそうな雰囲気で、猫好きなら思わず笑ってしまいそうです。

絶妙な場所を見つける猫らしさ

たくくんが選んだのは、まさかのパソコンの角。人間からすると「そこなの？」とツッコミたくなる場所ですが、たくくんにとっては高さ、硬さ、擦り心地が、ちょうどよかったのかもしれません。

顔をこすりつけるたくくんは、どこか気持ちよさそうだったみたいです。何気ない日常の一場面なのに、ずっと眺めていたくなる可愛さですよね。目の前でこんなに一生懸命スリスリされたら、きっと「どうぞどうぞ」と見守ってしまいそうです。その間、パソコンは使いにくいですが…。

何気ない日常に癒やされる人が続出

たくくんの様子を見た視聴者からは、「たっくん、かいかいなのね笑」「優しくかいてあげたくなります」「御乱心でござる御乱心でござるぅ」などの声が多く寄せられていました。

Instagramアカウント「ponzu20211124」では、たくくんの可愛らしい日常の様子が投稿されています。たくくんのスリスリ姿みたいに、幸せがぎゅっと詰まった投稿がいっぱいです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ponzu20211124」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。