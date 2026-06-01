甘えたかった猫さんは飼い主さんの足にしがみついたのですが…。その後のまさかすぎる姿が可愛すぎると、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で22万再生を突破し、「可愛すぎるー！これは、反則」「可愛くて何度も見ちゃいました」といったコメントが寄せられました。

【動画：『子猫がしがみついてきた』と思ったら…とんでもなく尊い『まさかの展開』】

甘えん坊なミラくん

Instagramアカウント「ここ見ろココミロチャンネル」に登場したのは、キュルキュルとしたお目目が愛らしい子猫の「ミラ」くん。投稿されたのは、そんなミラくんが飼い主さんに甘えてきた時の様子です。

ある日、飼い主さんが立っている所にやってきたというミラくん。どうやら甘えたかったようで、飼い主さんの足を小さなお手手でギュッと掴み、しがみついてきたのだとか。ところが、しがみついたまま動かなくなってしまったといいます。ミラくん、どうしてしまったのでしょう？

あれ、様子が…？

なんとミラくんは、飼い主さんの足にしがみついたまま眠ってしまったのだとか！足にギュッとしがみつき、立ったまま眠っていたようです。眠くても甘えに来て、そのまま睡魔に負けてしまう姿は、あまりにも可愛すぎます…！

飼い主さんいわく、ミラくんは足にしがみつくとすぐに熟睡し始めたようで、眠い目をこすりながら最後の力を振り絞って甘えにきたのかもしれません。それだけ飼い主さんに甘えたかったのでしょう。そんなミラくんの姿を見て、飼い主さんも癒やされたといいます。ミラくんにとっても飼い主さんにとっても、幸せな時間だったことでしょう。

箱の中で寝るのも大好き

立ったまま寝落ちしてしまったミラくんですが、箱の中で眠るのも好きなのだとか。アカウント内の別の投稿では、ダンボール＆発泡スチロールにすっぽり入って熟睡する様子も見ることができます。このままたくさん寝て遊んで、すくすく育ってほしいですね！

飼い主さんの足にしがみついたまま眠ってしまったミラくん。その姿を見た人たちからは「えー！甘えたいけど眠かったのかしら、可愛すぎます」「そこで力尽きたか(笑)」「きゃわい過ぎてトロけちゃいそう」「飼い主さんとくっつけて安心しちゃったのかなぁ？」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「ここ見ろココミロチャンネル」では、今回ご紹介したミラくんの他に、ミラくんの両親であるココちゃん・ミロくん、そして4頭の兄妹たちの様子も投稿されています。

ミラくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「ここ見ろココミロチャンネル」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。