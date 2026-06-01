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【注意】会社に〇〇が多い企業は貧乏確定！今すぐあなたもチェックしてください！

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市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「【注意】会社に〇〇が多い企業は貧乏確定！今すぐあなたもチェックしてください！」と題した動画を公開した。利益が出ているのに手元に現金が残らない「勘定合って銭足らず」のメカニズムと、大儲けしたお金が消える7つの理由を解説している。



これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤氏は、損益計算書上で黒字であってもキャッシュが残らない理由について、貸借対照表の構造を用いて説明する。「現預金以外の資産がここにたくさんある」と述べ、株式や保険への投資、広告宣伝費などの前払費用、設備投資、棚卸資産（在庫）、売掛金が増加することで、手元のキャッシュが減少すると指摘した。



さらに、損益計算書に経費として現れないにもかかわらず現金が出ていく項目として、「消費税」と「借入金の返済」を挙げる。特に消費税については、「消費税の金額をいくら払おうが、損益計算書には何も出てこない」と盲点になりやすいことを強調した。また、借入金は「将来の利益の前借り」であるため、利益を出して返済に充てなければキャッシュが枯渇すると警鐘を鳴らしている。



市ノ澤氏は、こうした現金の動きを正しく把握するために「資金繰り表で金の流れを把握しろ」と語る。経営の安定には、損益計算書上の黒字だけでなく、資金繰りベースでお金が残る状態を作ることが重要であると結論付けた。