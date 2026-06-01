この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「ケーキ作りが大好きな７９歳ベテランパティシエのケーキ屋さん！ケーキに情熱を注ぐ一日に密着！」と題した動画を公開しました。長年愛される老舗洋菓子店「Chantilly（シャンティー）」を営む79歳の店主の、お菓子作りへの深い愛情と熟練の職人技に密着しています。



動画では、早朝からの仕込み風景をたっぷりと紹介。大きな銅鍋でカスタードクリームを炊き上げるシーンでは、「バター入ると香りと風味が良いよね」と語り、手際よく仕上げていきます。名物のスフレチーズケーキ作りでは、なめらかなチーズ生地にきめ細かいメレンゲを混ぜ合わせながら、「チーズのほうも滑らかに メレンゲも滑らかだと合わせると綺麗な合わさりができる」と、美味しさの秘訣を明かしました。



オーブンでの焼き上げ工程でも、「どうしても焼きムラがないように少しでも均一な色 美味しそうに」と、途中で天板の向きを変える徹底ぶり。さらに、ドーム型の赤いケーキを「てんとうむし」に仕立てたり、チョコとバタークリームで「たぬきケーキ」を作ったりと、繊細なデコレーションも自らこなします。「本当にお菓子作り好きなんですね」という問いかけには、「嫌だと思ったことないから」と笑顔で力強く答えました。



ケーキ一つ一つに込められた職人の情熱と温かい眼差しは、見ているだけで心満たされる映像です。プロの技と愛情が詰まったケーキ作りの裏側を、ぜひ動画でチェックしてみてください。



【レシピ】スフレチーズケーキ（製造工程の概要）

［材料］

・クリームチーズ

・牛乳

・卵（卵黄・卵白）

・砂糖

・バター



［作り方］

1. クリームチーズなどをミキサーでなめらかになるまで撹拌し、ベースのチーズ生地を作る。

2. 別のボウルで卵白をしっかりと泡立て、なめらかなメレンゲを作る。

3. 「チーズのほうも滑らかに メレンゲも滑らかだと合わせると綺麗な合わさりができる」というポイントを意識し、チーズ生地とメレンゲを丁寧に混ぜ合わせる。

4. 充填機を使い、専用のカップ型へ生地を均等に流し入れる。

5. 天板にお湯を張り、オーブンに入れて湯煎焼きにする。

6. 「焼きムラがないように」と途中で天板の向きを数回変えながら、均一できれいな焼き色がつくまでじっくりと焼き上げて完成。