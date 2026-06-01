この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ガテン系の胃袋を掴む！「バターと醤油を入れりゃあなんでもウマイ」武内食堂の豪快飯

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「創業者「バターと醤油を入れりゃあなんでもウマイ！」→ガテン系アニキ達に大人気のガッツリ食堂「武内食堂」！」と題した動画を公開しました。香川県にある人気店「武内食堂」の厨房に密着し、名物「かしわバター丼」などボリューム満点のメニューが次々と作られる様子を伝えています。



動画の冒頭では、大量に仕込まれた味付け鶏肉（かしわ）が並ぶ厨房が映し出されます。強火にかけられた鉄のフライパンで鶏肉が豪快に炒められると、画面越しにバターと醤油の香ばしい匂いが漂ってくるようです。完成したお肉は、テイクアウト用のお弁当容器や店内の丼に、ご飯が見えなくなるほどたっぷりと盛り付けられていきます。



また、かしわバター丼だけでなく、ケチャップライスを薄焼き卵で包んだオムライスの上に炒めたお肉をトッピングするメニューや、とびっこを山盛りにした丼、チャーハンとお肉の組み合わせなど、食欲をそそるガッツリメニューが次々と登場します。厨房の壁には「カレー無料」の貼り紙もあり、ガテン系のお客さんを中心に絶大な支持を集めている理由がうかがえます。



創業者の「バターと醤油を入れりゃあなんでもウマイ！」という言葉を体現する豪快なメニューの数々。見ているだけでお腹が空いてくる、シズル感たっぷりの映像です。



【レシピ】

※動画内で調理されている「かしわバター弁当」のおおまかな盛り付け工程です。

［材料］

・ご飯

・味付け鶏肉（かしわ）

・刻み海苔

・ネギ

・ガリ（ピンク色の生姜）

・醤油、バター（味付け用）



［作り方］

1. フライパンで味付けされた鶏肉を、強火で焦げ目がつくまでしっかりと炒める。

2. 弁当容器にご飯をたっぷりと盛る。

3. ご飯の上に刻み海苔を敷き詰め、端にガリを添える。

4. 炒め上がった鶏肉をご飯の上に豪快に盛り付ける。

5. 仕上げに小口切りにしたネギを散らして完成。