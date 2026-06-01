日本ハム―巨人戦

プロ野球・日本ハムの万波中正外野手がかっ飛ばした12号に衝撃が走った。5月31日、巨人戦（エスコン）でバックスクリーンに飛び込む飛距離141メートルの特大弾。野球ファンも「見たことないとこまで飛んでる」などと仰天していた。

万波のパワーが炸裂した。2-0の7回、相手先発の竹丸が投じた甘いチェンジアップを捉えた。強烈な打球はバックスクリーン上部にあるカメラマン席へ。データアプリ「NPB＋」では打球速度181キロ、飛距離は驚異の141メートルという超特大の一発だった。本拠地エスコンフィールドは歓喜に包まれた。

実際の映像をパーソル パ・リーグTV公式Xなどが公開。X上のファンも驚きを隠せなかった。

「この飛距離はもう大谷」

「飛距離バグ」

「見たことないとこまで飛んでるな」

「エスコン開業以来初じゃないか…？（笑）」

「パワプロでしか見れないやつ、、、」

「メジャーに見つかってしまう……」

解説の日本ハムOB・金子誠氏は打った直後に「うわあ、これは完璧」と確信するほどの一発だった。試合は3-0で日本ハムが勝利。先発の北山が6回無失点の好投で4勝目をマークしている。



（THE ANSWER編集部）