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YouTubeチャンネル「テーマパークメディア ハピエルTV」が、「【2026年最新】グアム観光 行くならココ！外さない王道＆穴場スポット8選」と題した動画を公開した。グアム政府観光局のキャンペーン大使を務めるPecoさんが登壇し、「ありのままの自分で過ごせる」というグアムの魅力を余すところなく語っている。



トークショーに登場したPecoさんは、グアムについて「田舎で遊ぶところどこがあるんやろうって思う方もいらっしゃると思うんですけど、私からするとグアムはまさにそこが良くて」と言及。「わざわざキラキラしなきゃとか、そういう気持ちを脱ぎ取ってくれる、ありのままの自分で過ごせる」と、リラックスできる環境を絶賛した。



続いて、自身がおすすめする観光スポットを写真とともに紹介。観光客があまり足を運ばない大きな倉庫型の古着屋「サルベーション・アーミー」や、アメリカンなパーティーグッズが揃う「ホーレス」などの穴場スポットを取り上げた。また、「フィッシュアイ・マリンパーク」では、チャモロの伝統衣装を着ての撮影やココナッツ体験を満喫したエピソードを披露。ココナッツジュースを飲んだ後、中の果肉を醤油につけて食べると「イカのお刺身みたいな感じ」で美味しいと語り、会場の興味を惹きつけた。



さらに、「ビッグ・サンセット・ディナークルーズ」や、絶品バーガー店「ハンブロス」、自身が大好きなアサイーボウルの店「マイティ・パープル」など、王道から穴場まで多彩な魅力を力説。日本から約3時間半で行ける手軽さにも触れ、「初めての海外に子どもさんにもいい」と太鼓判を押した。



動画の終盤では、来場者参加型のクイズ大会も実施され、終始和やかな雰囲気で進行した。Pecoさんは「のんびりしたいなという気持ちがあるんだったら、グアム一択だったと私は思います」と締めくくり、常夏のリゾートが持つ癒やしのパワーを力強くアピールしている。なお、株式会社JTBコミュニケーションデザインは、2026年5月30日に観光体験施設「WowUs」にて、本イベント「ときめきグアムフェスタin大阪 ～知るほど近づく、常夏のリゾートグアム～」を開催し、夏の海外旅行を検討する層へ向けてグアムの魅力や最新情報を発信するイベントを開催。その中の目玉イベントとしてPecoさんのトークイベントが開催された