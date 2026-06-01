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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「デザイナーにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、自身のブランドとOEM（受託生産）を手がける56歳の洋服デザイナーが登場。アパレル業界の厳しいリアルから、服作りへの深い愛情、そして次世代へ向けた熱いメッセージを語っている。



タイで育ち、家族全員がアパレル関係だったという生い立ちから、自然とデザイナーの道へ進んだと明かす男性。現在は自身のブランド「420チャーガイド」の展開に加え、日本ブランドの製品を海外で生産するOEMも担当しているという。顧客からの注文で本物のワニ革を使ったバッグを制作することもあり、価格は「高いところだと100万円」に上るなど、幅広い仕事内容を説明した。



多忙を極める日常について「1年が早く経っちゃう」と苦笑いしつつも、「辛くないね、好きな仕事だと」と語る姿からは充実感が滲む。給料の額については明言を避け、「お金だけのためにやってないから」と自身の信念を口にした。



一方で、アパレル業界を目指す若者に対しては厳しい視点も覗かせる。「憧れで入ってくる人が多くてマーケットがぐちゃぐちゃになった」と現状を指摘し、「本当にやりたいんだったらちゃんと1回勉強した方がいい。説明できる人間にならないと、どの仕事も出来ないよね」と真剣な表情で説いた。



将来の夢について話題が及ぶと、「次の人たちにも大事に残る製品を作っていきたい」と回答。「使い捨てじゃなくて、作る人もみんな大変な思いをしてるんだから、次の子供に渡すとか、みんなで大切に使ってもらえたらいいな」と、作り手としての切実な思いを明かしている。



最後に、若い世代へのメッセージを求められると「好きなことやった方がいい」とエールを送った。「好きなことで怒られるんだったら当たり前のことだと思うし、嫌いでやってたら腹が立ったりする」と、自身の経験に裏打ちされた説得力のある言葉で締めくくった。長年業界の最前線を走ってきたベテランデザイナーの、揺るぎない矜持と温かい人柄が伝わる内容となっている。