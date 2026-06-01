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癇癪を起こす2歳児に正論は「余計火に油」親がやってはいけないNG行動

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「２歳児かんしゃく ○○をすると子育てが楽しくなる！」を公開した。動画では、イヤイヤ期を迎えた2歳児の癇癪に対する適切な接し方や、親が持つべき心構えについて提言している。



動画の冒頭でHISAKOさんは、一般的に「何がダメか理由を説明して叱るべき」と言われているものの、2歳児にはまだ理解できないと考える親が多いと指摘する。しかし、自身の1歳4ヶ月の孫が保育園で取った行動などのエピソードを交え、子どもは言葉が未発達であっても、大人の言葉のニュアンスや意味を「かなり理解している」と語る。



一方で、2歳児特有の「自立したい」という欲求と、まだ相手の立場で考えられないという未熟さが重なることで、思い通りにならないと癇癪につながると解説する。そして、癇癪のピーク時には、親がどれだけ言葉で理由を説明しようとも子どもの心には「何も入ってきません」と断言。親自身もイライラして余裕を失い、子どもに対して正論をぶちかましてしまうことは「余計火に油です」と強く警告した。



具体的な対応策として、まずは少し距離を置き、子ども自身が自力でクールダウンできるのを待つようアドバイスする。そして落ち着きを取り戻した段階で、子どもの正面に座って真っ直ぐ目を合わせることが大切だという。その上で、子どもの要求や不満を聞き出し、「オウム返しをしてあげる」ことで気持ちを代弁し、精神的に全てを受容してあげることが重要だと語った。



最後にHISAKOさんは、親が子どもを待てるかどうかは子どもに対する信頼の有無にかかっていると語る。「すごい力を持った1人の人間なんだっていうリスペクト、その気持ちがあったら待てる」と述べ、子どもを尊重する姿勢こそが子育ての基本であると強調して動画を締めくくった。