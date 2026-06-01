国内ツアー・リゾートトラスト レディス

女子ゴルフの国内ツアー・リゾートトラスト レディス最終日が5月31日、福島・グランディ那須白河GC（6500ヤード、パー72）で行われ、2打差2位で出た政田夢乃（なないろ生命）が8番パー3でホールインワンを達成。ホールインワン賞の賞金800万円を獲得し、ファンに衝撃が走った。

150ヤードの8番パー3。政田の第1打はグリーン手前で跳ねると、そのままカップに吸い込まれた。ホールインワンでキャディー、同伴競技者らとハイタッチ。ギャラリーも大歓声となった。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）はインスタグラムを更新。「優勝争いの中で飛び出した大きな一打 初優勝を目指す #政田夢乃 が8番でホールインワンを達成 ギャラリーを湧かせる一打で、優勝戦線へ再浮上 さらに、このホールインワンで800万円も獲得」として完璧なショットの動画を公開すると、ネット上のファンも騒然となった。

「夢乃ちゃん、やった〜〜〜凄い凄いすごい〜」

「ホールインワンですか！！凄い凄い、おめでとう」

「政田夢乃ホールインワン！！お見事800万円」

「何回見ても素晴らしい」

「800万円獲得おめでとう！！」

「鳥肌立ちました！」

政田は「ピンには飛んでいったんですけど、縦距離がちょっと見えなかったので。周りから入ったって言われてビックリと、すごい嬉しい気持ちでいっぱいでした」と語り、賞金の使い道は「オフに家族旅行に行こうと思ってたので、それに使いたいと思います」と語った。このホールインワンで首位と3打差の4位に浮上したが、最終的には通算7アンダーで6位タイだった。



（THE ANSWER編集部）