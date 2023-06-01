【今日の献立】2026年6月1日(月)「サーモンとアボカドのカフェ丼」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サーモンとアボカドのカフェ丼」 「イカとチンゲンサイの旨塩炒め」 「油揚げの袋煮」 の全3品。
女性にオススメの美容に良い丼と、ビールに合うイカの炒め物、おふくろの味油揚げの袋煮で女子力アップ。
【主食】サーモンとアボカドのカフェ丼
切って乗せるだけの簡単レシピ。納豆を入れることで粘りと濃厚さが増します。
調理時間：10分
カロリー：757Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
アボカド 1個
納豆 2パック しょうゆ 小さじ1~2
練りワサビ 適量 ご飯 (炊きたて)丼2杯分
刻みのり 適量 白ゴマ 適量
アボカドの変色が気になる方は分量外のレモン汁をかけて下さい。
【副菜】イカとチンゲンサイの旨塩炒め
食感の良いチンゲンサイの根元を使うことで食べ応えのある一品に。シンプルで飽きのこない味。
調理時間：10分
カロリー：153Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
ニンニク 1片
ショウガ 1片
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
顆粒中華スープの素 小さじ1
塩コショウ 少々
ゴマ油 大さじ1
チンゲンサイは長さ3cmに切る。ニンニク、ショウガは皮をむき、それぞれみじん切りにする。
この時イカは半生でOK。
2. (1)のフライパンに残りのゴマ油を入れて中火でチンゲンサイを炒め、(1)のイカを戻し入れて全体を炒め合わせる。
3. ＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせ、器に盛る。
【副菜】油揚げの袋煮
油揚げの口をスパゲティーで留めることで、小さなお子様も安心して食べられます。
調理時間：15分
カロリー：348Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
卵 4個
小松菜 1/2束
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ2
薄口しょうゆ 大さじ2
だし汁 200ml
スパゲティー 2本
スパゲティーの長さはお好みで調節してください。
2. 小鍋に＜調味料＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったら(1)を立てて入れる。落とし蓋をして弱めの中火で10分煮る。
3. (2)を器に盛り、小松菜をサッと煮てしんなりしたら袋煮と共に盛る。
女性にオススメの美容に良い丼と、ビールに合うイカの炒め物、おふくろの味油揚げの袋煮で女子力アップ。
【主食】サーモンとアボカドのカフェ丼
切って乗せるだけの簡単レシピ。納豆を入れることで粘りと濃厚さが増します。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：757Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）サーモン (刺身用:サク)180g
アボカド 1個
納豆 2パック しょうゆ 小さじ1~2
練りワサビ 適量 ご飯 (炊きたて)丼2杯分
刻みのり 適量 白ゴマ 適量
【下準備】サーモンは1.5cm角に切る。アボカドは縦半分に切って種を除き、皮をむいて1.5cm角に切る。しょうゆと練りワサビを混ぜる。
©Eレシピ
アボカドの変色が気になる方は分量外のレモン汁をかけて下さい。
【作り方】1. 丼にご飯をよそい、サーモン、アボカド、納豆を盛り、ワサビしょうゆをかけて刻みのり、白ゴマを振る。
©Eレシピ
【副菜】イカとチンゲンサイの旨塩炒め
食感の良いチンゲンサイの根元を使うことで食べ応えのある一品に。シンプルで飽きのこない味。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：153Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）イカ (スルメイカ)1パイ チンゲンサイ (根元の部分)2株分
ニンニク 1片
ショウガ 1片
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
顆粒中華スープの素 小さじ1
塩コショウ 少々
ゴマ油 大さじ1
【下準備】イカは足を引き抜き、目の際でワタを切り落とし、足は長さを切り揃えて2本ずつに切る。胴は中を水洗いして軟骨を抜き取り、幅1.5cmの輪切りにし、しっかり水気を拭き取る。
©Eレシピ
チンゲンサイは長さ3cmに切る。ニンニク、ショウガは皮をむき、それぞれみじん切りにする。
【作り方】1. フライパンにゴマ油大さじ1/2とニンニク、ショウガを入れて中火にかけ、香りがたったらイカを加えて強火で炒める。色が変わったらいったん取り出す。
©Eレシピ
この時イカは半生でOK。
2. (1)のフライパンに残りのゴマ油を入れて中火でチンゲンサイを炒め、(1)のイカを戻し入れて全体を炒め合わせる。
©Eレシピ
3. ＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】油揚げの袋煮
油揚げの口をスパゲティーで留めることで、小さなお子様も安心して食べられます。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：348Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）油揚げ 2枚
卵 4個
小松菜 1/2束
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ2
薄口しょうゆ 大さじ2
だし汁 200ml
スパゲティー 2本
【下準備】油揚げは半分に切って麺棒で軽く押さえながら転がし、熱湯をかける。粗熱が取れたら、袋状に開く。小松菜は根元を切り落とし、長さ4cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 卵を1個ずつ小さい器に割り、油揚げの袋に入れ、口を半分に折ったスパゲティーで留める。
©Eレシピ
スパゲティーの長さはお好みで調節してください。
2. 小鍋に＜調味料＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったら(1)を立てて入れる。落とし蓋をして弱めの中火で10分煮る。
©Eレシピ
3. (2)を器に盛り、小松菜をサッと煮てしんなりしたら袋煮と共に盛る。
©Eレシピ